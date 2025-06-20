SEGRE
Antonio Turiel, investigador i científic del CSIC: “L’apagada va ser un accident absurd i una qüestió de cobdícia”

Científics i enginyers coincideixen que el “zero energètic” va ser conseqüència d’un sistema inestable i desatès; adverteixen que podria repetir-se si no es reforça la xarxa elèctrica

Turiel i Betran, moderats per la periodista Laura Alcalde. - AMADO FORROLLA

REDACCIÓ

El sector té clares les causes de l’apagada del 28 d’abril. Quant a l’opinió pública, les explicacions es quedaran probablement com ara, amb un informe del ministeri i un altre de Red Eléctrica que poc aprofundeixen en els motius reals del zero energètic. Antonio Turiel, investigador i científic del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques), va afirmar que “és un problema d’inversió”.

“Fa temps que hi ha un problema d’estabilitat”, també d’integració de les renovables, va assenyalar. “Això se sap, i també se sap que la discussió és qui paga” les infraestructures per a un sistema amb garanties, va assegurar Turiel. L’apagada “no hauria d’haver passat. Es podia haver evitat. Va ser un accident absurd que si tornés a passar seria imperdonable”, va manifestar, alhora que va atribuir el succés a la “cobdícia”.

Enric Betran, coordinador de l’oficina de Transició Energètica Col·legial del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, va coincidir que va ser un incident “multifactorial”, que “estadísticament pot tornar a passar”, i va afegir que “les solucions no seran demà, cal invertir en distribució, transport i emmagatzematge” d’energia.

