RENOVABLES
Les renovables van produir el 2024 el 21% de l’electricitat
Catalunya és a la cua en el desplegament de les renovables i això es deu en part al fet que durant anys els projectes han patit un bloqueig per un canvi legal, que va incorporar l’obligatorietat que acreditessin drets d’accés i de connexió. Ho va explicar Jaume Morron, exgerent de la patronal EolicCat, que va afegir: “A partir del 2020 això va canviar i va caldre obtenir aquests drets, que s’havien d’aconseguir en subhastes que encara no s’han convocat”, va assegurar.
Morron va destacar que el passat 2024 les renovables van assolir el 21% de la producció total d’electricitat a causa de la producció hidroelèctrica, si bé “la mitjana és del 15%” que equival, tanmateix, al 6% de l’energia. I la planificació situa l’horitzó en el 2050 perquè les renovables assumeixin el 100% de la generació. Jordi Jové, president d’Alcarràs Bioproductors, va denunciar que “volem fer una comunitat energètica local però només podem subministrar menys de dos quilòmetres (en el cas de plaques a les teulades) o 500 metres (sòl), cosa que limita l’abast a 2 dels nostres 189 socis”. Andreu Puig, de bonÀrea, va explicar que el 8% de l’energia de la Closa procedeix d’autoconsum i preveuen arribar al 10%.