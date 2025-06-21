Impuls a l’autoprotecció contra la fauna salvatge
Agricultura posa el focus també en la gestió activa de l’os i el llop. En el seu pla per potenciar la ramaderia extensiva
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va defensar ahir que la Generalitat vol un “abans i un després en les polítiques de suport a la ramaderia extensiva i a tota la cadena de valor”. Així ho va dir durant una visita a una granja d’ovelles situada al municipi de la Conca de Dalt, al Pallars Jussà, abans de presentar a la Pobla de Segur el pla aprovat per l’Executiu que contempla 33 mesures de suport al sector fins al 2028. Aquestes afecten la producció, la sostenibilitat, la transformació i la promoció, entre d’altres. A part, es treballa per agilitzar tràmits administratius i ampliar els ajuts de protecció contra els atacs de la fauna salvatge. En aquest sentit, Ordeig va assegurar que calia que es “concretessin” mesures en aquest àmbit com el de les indemnitzacions per danys causats per ossos o llops, per donar impuls a mesures d’autoprotecció i de caràcter ambiental o el foment dels escorxadors de baixa capacitat.
A més, va deixar clar que el sector agroalimentari és el primer de l’economia i que, per tant, cal valorar la ramaderia extensiva com el model més “sostenible”. El pla preveu la creació d’un observatori del sector per fer un seguiment continu i identificar les explotacions en risc de desaparició per desenvolupar mesures específiques, amb accions orientades a la simplificació ajuts o el foment del consum de carn de proximitat. Una altra de les accions destacades és la revisió del model de gestió del llop i l’os, impulsant una gestió activa en zones amb alta conflictivitat en les quals aquestes espècies ataquin repetidament el bestiar.
David Molí, propietari de la granja que va visitar Ordeig, va defensar davant del conseller la necessitat d’obrir taules de diàleg per “arribar a consensos” i va demanar poder cobrar les indemnitzacions pels danys ocasionat per la fauna salvatge amb celeritat.
D’altra banda, el Govern va abonar 1,3 milions d’euros dels ajuts directes d’ecorègims de la Política Agrària Comuna (PAC) 2024 a més de 10.000 persones beneficiàries.