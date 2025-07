Grup Vall Companys adquireix l’empresa burgalesa de porcí Agroalimentaria Chico

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El grup carni lleidatà Vall Companys ha confirmat la presa del control exclusiu d’Agroalimentaria Chico, la firma familiar especialitzada en la cria i transformació de bestiar porcí de la raça duroc i en la fabricació de pinsos establerta a Aranda de Duero (Burgos), segons ha publicat El Economista.

Amb aquesta operació, encara pendent d’aprovació per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMC), la càrnia lleidatana passarà a prendre el control de les tres companyies del grup arandí, SAT Hermanos Chico, fundada l’any 1968 i dedicada a la cria de bestiar i a una producció de pinso que assoleix les 130.000 tones a l’any; Chico Galindo, dedicada a elaborats del porcí; i Cárnicas Chico, la gamma de derivats curats del grup.

En el seu conjunt, el grup Chico compta amb tres instal·lacions pròpies dedicades a la cria de verres, l’negreix i la inseminació, a més de 140 granges integrades. En total, la firma ocupa 200 persones en l’actualitat.

A falta de conèixer més detalls de l’acord, fonts properes a l’operació van confirmar a l’esmentat mitjà que el gegant carni lleidatà té la intenció de mantenir al capdavant de la companyia adquirida al seu actual equip directiu, liderat per Jaime Chico Martín, actual conseller delegat, si bé podrien canviar els llocs que ara ocupen els executius.

A falta de publicar les dades de l’últim exercici, el Grup agroalimentari Vall Companys va tancar l’exercici 2023 amb una facturació de 4.148 milions d’euros, tenint en compte les seues operacions a tot l’Estat.

D’acord amb els comptes anuals dipositats al Registre Mercantil, les operacions del Grup es van incrementar en un 38 per cent davant dels 3.010 milions d’euros de l’exercici anterior.

El grup Vall Companys, format per gairebé mig centenar d’empreses a tot l’Estat amb una quinzena de firmes a Lleida, a més dels serveis centrals, va obtenir l’any 2023 un benefici net de 243 milions d’euros, més del doble que el 2022, quan va arribar als 110 milions.

Més creixement com a referent carni estatal i internacional

Aquest últim moviment del grup Vall Companys, fet a través del hòlding Inversions Fenec, suposa un pas més en el seu creixement com a referent del sector carni estatal i a nivell internacional i ve precedit per la compra el passat mes de maig de la totalitat d’Inga Food, filial especialitzada en porcí als Països Baixos de Nutreco, en una operació en què es va repartir a parts iguals el capital de la companyia amb la matriu d’Incarlopsa, Serlopi, i el Grup Cañigueral, propietari de Costa Brava Mediterranean Foods. Tot just un mes abans, els germans Vall Esquerda van augmentar d’un 40 al 50,1 per cent la seua participació en la cordovesa Industria Avícola Sureña (Inasur) a través també d’Inversions Fenec, prenent el control de la companyia en un acord que està pendent d’aprovació per part de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).