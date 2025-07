La collita de pera a Lleida creixerà un 48% respecte a 2024, segons Afrucat

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Lleida torna a situar-se com a motor principal de la producció de poma i pera a Catalunya en aquesta campanya 2025, amb una previsió de 105,59 milions de quilos de pera, el que suposa un augment del 48% respecte a l’any passat, segons les estimacions presentades per Afrucat.

Encara que aquest creixement és significatiu, el volum es manté un 3% per sota de la mitjana dels últims cinc anys, la qual cosa confirma que el sector encara no ha recuperat plenament el seu potencial després de diversos anys d’adversitats climàtiques.

En el cas de la poma, la producció estimada a Lleida assoleix els 170,29 milions de quilos, un 1% més que en 2024 i un 6% per sobre de la mitjana dels últims cinc anys. Aquesta lleugera millora no oculta que el territori segueix lluny de la seua capacitat màxima, que se situa per sobre dels 200 milions de quilos.

El descens en varietats clau com la Golden (-4%) i la Granny Smith (-6%) es compensa amb increments a Fuji, Cripps Pink i noves varietats tardanes, aquestes últimes en auge per la renovació varietal del sector.

A nivell català, la producció total de pera se situa en 107,7 milions de quilos, un 47% més que l’any passat, però un 4% per sota de la mitjana quinquennal. En poma, la previsió global és de 260 milions de quilos, un 4% menys que el 2024, però un 3% per sobre de la mitjana.

La campanya ve marcada per una arrencada difícil a la primavera, amb nou episodis de granís que van afectar principalment Lleida entre abril i maig. Encara que la majoria dels danys es van poder mitigar gràcies a l’aclarida posterior, el rendiment s’ha vist condicionat per una floració afectada per pluges i un mes de juny extremadament calorós, amb prolongades temperatures per sobre dels 35ºC, que han dificultat el quallat i el desenvolupament del fruit.

Des d’Afrucat, s’anticipa una campanya “ordenada” i “correcta” tant en poma com en pera. Les previsions a nivell europeu no apunten a una sobreproducció generalitzada, la qual cosa reforça la possibilitat de bons preus de sortida si es manté la dinàmica actual de consum. En pera, la recuperació de la varietat Conference, que duplica el seu volum respecte a l’any anterior, és clau per recuperar mercats perduts.

Amb aquesta base productiva, sense excés d’oferta ni pressions logístiques, el sector espera una campanya estable tant en termes comercials com de qualitat de producte, especialment en calibres i sabor. La incertesa principal segueix sent l’evolució de l’oferta en altres països europeus, que es coneixerà amb més detall a Prognosfruit, a començaments d’agost.

En paral·lel, la campanya de fruita de pinyol (préssec i nectarina) es desenvolupa amb bona dinàmica comercial, marcada per alta demanda, preus ferms i una oferta limitada a tot Europa. Segons el director d’Afrucat, Manel Simon, actualment s’estima que la producció catalana està entre un 25 i un 30% per sota del seu potencial real, a causa de les calamarsades i altres factors climàtics.

Les dades de sortida de central indiquen preus un 25% per sobre de la mitjana dels últims anys, amb una comercialització fluida, sense acumulació d’estoc en cambres. Aquesta situació permet augurar una arrencada més ordenada per a la poma i la pera, que es beneficiaran d’un mercat lliure d’excedents de fruita d’estiu.

Respecte a la situació laboral a la campanya, des d’Afrucat es va insistir que la majoria d’empreses compleixen de forma estricta la legalitat vigent i es van desmarcar de qualsevol denúncia vinculada a condicions irregulars. En aquesta campanya, no s’estan registrant problemes rellevants per trobar mà d’obra, a causa que la producció no és màxima. A més, moltes empreses han adaptat els seus horaris per evitar les hores de més calor, treballant de forma intensiva des de primera hora del matí fins el migdia.

Per la seua part, la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, va reafirmar el compromís de la Generalitat amb el sector, destacant ajuts específics per als afectats per la calamarsada del 19 d’abril i compensacions de 1.400 euros per hectàrea per als productors de pera damnificats en 2024.