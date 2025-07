Pla per promocionar i protegir la mel catalana

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Generalitat desplegarà un pla d’acció per promocionar i posar en relleu la qualitat de la mel que es produeix a Catalunya i ajudar els apicultors que la seua activitat sigui competitiva i es garanteixi el relleu generacional. A través del departament d’Agricultura, es preveu posar en marxa un decàleg articulat en sis eixos i 38 accions per, no només potenciar la producció i protegir-la, sinó per reforçar-ne el valor nutricional i les característiques organolèptiques. Aquest pla, presentat ahir pel conseller Òscar Ordeig, preveu, entre altres coses, ajuts per comprar ruscos i equipaments, un pla de xoc per combatre plagues, la creació d’una marca pròpia o un concurs i una guia sobre els diferents productes disponibles a tot Catalunya. També combatre espècies invasores, com la vespa asiàtica, centrarà part del pla. Segons dades d’Agricultura, el 2024 hi havia censats 110.000 ruscos, la qual cosa suposa un 13% menys que el 2023. Actualment, les comarques que més producció de mel tenen són el Baix Ebre, amb 25.842 ruscos, seguida de la Segarra, amb 10.226, i la Noguera, amb 10.172.