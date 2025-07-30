BALANÇ
La pensió de jubilació ha pujat 416 euros des del 2018
La prestació mitjana puja un 5% al juliol i se situa en els 1.185 euros. Lleida ha guanyat en 26.100 afiliats en set anys
La pensió mitjana de jubilació s’ha incrementat en 416 euros els últims set anys, assolint aquest mes de juliol els 1.353,89 euros, després de revaloritzar-se l’últim any un 4,85%, segons les últimes dades publicades ahir pel ministeri de Seguretat Social i un balanç portat a terme per la delegació del Govern central a Catalunya. A la demarcació s’han abonat aquest mes 65.572 pensions de jubilació, que representen el 63% del total. La prestació mitjana s’ha situat en els 1.185,4 euros, un 4,92% més que fa un any. L’import mitjà més elevat després de les pensions per jubilació va ser el d’incapacitat permanent, que assoleix els 1.176 euros. Les de viudetat van pujar fins a 820,97 euros i les d’orfandat, fins als 471,44. Del total de pensions, 19.363, el 18,9%, van rebre un complement a mínims.
D’altra banda, el balanç socioeconòmic del Govern central destaca que la província de Lleida ha guanyat des del 2018 una mitjana de 26.103 afiliats a la Seguretat Social, situant-se el total a tancament del mes de juny passat en els 218.427 cotitzadors.
L’informe defensa també l’estabilitat de l’ocupació, afirmant que des de l’any 2019 la firma de contractes indefinits ha augmentat un 268,3 per cent, al passar de 21.027 a 77.444. Afegeix també que 20.448 lleidatans es beneficien de l’Ingrés Mínim Vital (IMV).