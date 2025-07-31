El preu de fruites i verdures es dispara un 18% en un any: els llimons pugen un 62%
L’OCU alerta d’una forta pressió inflacionària sobre els aliments frescos, amb efectes directes en els hàbits de consum i en la salut de les llars espanyoles
El mercat de fruites i verdures a Espanya està experimentant un augment sense precedents en els seus preus. Segons l’últim informe publicat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el cost d’aquests productes frescos ha augmentat un 18% durant els últims dotze mesos. L’organització va emetre ahir una advertència sobre l’"extraordinària pujada" del 4,48% registrada únicament el mes de juliol de 2025, després de conèixer-se la dada avançada de l’Índex de Preus de Consum (IPC). Els productes que han experimentat els increments més significatius són els llimons, amb un alarmant 62%, seguits per les peres conferència (31%) i la ceba de tub (29%). L’informe també assenyala que, després de les fruites i verdures, els productes carnis i de xarcuteria han patit un increment del 10%.
Aquesta escalada de preus està afectant directament la cistella de la compra de les llars espanyoles, que veuen com productes bàsics i fonamentals per a una alimentació saludable es tornen cada vegada menys accessibles. L’OCU ha manifestat la seua preocupació per aquesta tendència alcista que es manté des de fa diversos trimestres i que sembla intensificar-se als productes frescos de temporada. La dada revelada ahir posa de manifest la pressió inflacionària que pateix el sector agroalimentari, on els costos de producció, transport i distribució continuen en augment, traslladant-se finalment al consumidor final. Les famílies espanyoles estan modificant els seus hàbits de consum davant d’aquesta situació, optant en molts casos per reduir la quantitat de fruites i verdures fresques que adquireixen o buscant alternatives més econòmiques.
El seguiment realitzat per l’OCU mostra que, dins de la categoria de fruites i verdures, el llimó s’ha convertit en el producte amb més increment percentual, assolint un 62% més que fa un any. El segueixen les peres conferència, amb un augment del 31%, i la ceba de tub, que ha experimentat un encariment del 29%. Aquestes dades reflecteixen una situació preocupant per als consumidors, especialment per a aquells amb rendes més baixes, que destinen un percentatge més elevat dels ingressos a l’alimentació.
Factors que impulsen la pujada de preus en productes frescos
Els experts del sector agroalimentari assenyalen diversos factors que estan contribuint a aquest increment generalitzat en els preus. D’una banda, les condicions climàtiques adverses han afectat considerablement les collites durant els últims mesos. La sequera prolongada a moltes regions productores d’Espanya, combinada amb episodis de pluges torrencials i granissades en moments crítics del cicle de cultiu, ha reduït la disponibilitat de producte i, per tant, ha pressionat a l’alça els preus.
Un altre factor determinant ha estat l’augment dels costos de producció. Els agricultors s’enfronten a despeses cada vegada grans en insummes com fertilitzants, fitosanitaris i energia. L’increment en el preu dels combustibles ha repercutit directament a tota la cadena de valor, des de la producció fins la distribució final. A més, l’escassetat de mà d’obra per a tasques agrícoles està generant un increment en els costos laborals que també es reflecteix en el preu final.
La situació internacional i els conflictes geopolítics també estan jugant un paper rellevant. La inestabilitat en diverses regions productores i les disrupcions a les cadenes de subministrament globals han provocat tensions als mercats internacionals d’aliments. Espanya, encara que és un important productor de fruites i verdures, també importa determinats productes en certes èpoques de l’any, quedant exposades a aquestes fluctuacions del mercat global.
Impacte en els consumidors i possibles solucions
L’increment sostingut en el preu dels aliments frescos està tenint conseqüències directes en els hàbits de consum dels espanyols. Segons diversos estudis sociològics, moltes famílies estan reduint la quantitat de fruites i verdures que compren o substituint-les per opcions més econòmiques, la qual cosa podria tenir implicacions per a la salut pública a mitjà i llarg termini.
L’OCU ha proposat diverses mesures per mitigar l’impacte d’aquestes pujades en els consumidors. Entre elles, recomana la compra de productes de temporada i proximitat, que solen tenir preus més competitius en reduir costos de transport i emmagatzemament. També suggereix aprofitar les ofertes i promocions, comparar preus entre establiments i, quan sigui possible, adquirir productes directament de productors locals o en mercats d’agricultors.
Per la seua part, diverses associacions d’agricultors i productors assenyalen la necessitat de revisar els marges que s’apliquen al llarg de la cadena de distribució. Argumenten que, en molts casos, l’increment que experimenta el consumidor final és molt superior al que perceben ells per la seua producció, quedant gran part del marge en els mitjancers i les grans superfícies comercials.
El sector de fruites i verdures en l’economia espanyola
Espanya és un dels principals productors i exportadors de fruites i verdures d’Europa. El sector hortofructícola representa aproximadament el 50% de la producció vegetal final i a prop del 30% de la producció agrària total del país. Les exportacions d’aquests productes suposen un dels pilars fonamentals de la balança comercial agroalimentària espanyola, generant milers de llocs de treball directes i indirectes.
La rellevància econòmica i social d’aquest sector fa que les fluctuacions en els seus preus tinguin un impacte significatiu en l’economia general i en el benestar dels ciutadans. Els experts coincideixen que és necessari un equilibri que garanteixi la rendibilitat per als productors i, alhora, preus assequibles per als consumidors.
El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha manifestat en diverses ocasions el seu compromís amb el seguiment i anàlisi de l’evolució dels preus alimentaris. Entre les mesures implementades destaca el reforç dels controls per assegurar el compliment de la Llei de la Cadena Alimentària, que busca garantir un repartiment just del valor entre totes les baules del sector.