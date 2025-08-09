COMERÇ
El sector porcí busca al sud-est asiàtic impulsar la seua internacionalització
La interprofessional del porcí Interporc està promocionant els productes del porcí espanyol de forma activa a les Filipines durant la celebració de la World Food Expo (Wofex) 2025, la fira d’alimentació més rellevant de les Filipines, que es clausura avui a Manila. Aquesta acció s’emmarca dins de l’estratègia d’impuls a la internacionalització del sector porcí espanyol en mercats prioritaris del sud-est asiàtic. Així, la interprofessional compta en aquesta fira amb dos estands diferenciats. Un dins del pavelló agrupat d’empreses espanyoles, que està destinat a fomentar oportunitats comercials amb operadors locals, i un altre de centrat en la campanya europea EU Pork, The Smart Choice, que posa en relleu la qualitat, la sostenibilitat i la seguretat alimentària del porcí europeu. D’aquesta forma, destaca la posada de llarg d’una promoció de carn i productes elaborats de porc espanyol en supermercats Landers per atansar al consumidor filipí a la carn de porc. Filipines s’ha consolidat com una de les destinacions clau per al porcí espanyol. El 2024, va ocupar el cinquè lloc en el rànquing per volum d’exportacions del sector, amb 186.298 tones (el 6,84% del total estatal) per un total de 316,6 milions d’euros (el 3,60% del total).