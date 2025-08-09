UNIÓ
La UE entrega a Espanya 23.100 milions a compte
Del cinquè pagament dels fons Next Generation. El Govern de Pedro Sánchez comença a preparar la sisena sol·licitud
La Comissió Europea va fer ahir el pagament de més de 23.000 milions d’euros a Espanya (24.137 milions d’euros bruts), després de l’adopció per part del Col·legi de Comissaris de les decisions de pagament que autoritzen el cinquè desemborsament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
El desemborsament, associat a 69 fites i objectius de reformes i inversions, inclou 7.100 milions d’euros en transferències (inclosos 139 milions corresponents a un objectiu pendent del quart desemborsament) i 16.000 milions d’euros en préstecs.
“Es tracta del pagament més gran fet per la Comissió a un Estat membre en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), la qual cosa representa una fita clau en la implementació del Pla i un impuls directe a l’economia espanyola”, va destacar el ministeri d’Hisenda a través d’un comunicat.
A començaments del mes de juliol passat la Comissió Europea va informar que poc més de 1.100 milions d’euros d’aquest cinquè pagament a Espanya quedarien “en suspens” fins al compliment de dos fites per part d’Espanya, que disposa ara d’un termini addicional per completar els objectius pendents. Des de l’Executiu van recordar que, en concret, queden pendents la modificació de la fiscalitat del dièsel i la digitalització d’entitats regionals i locals.
Així mateix, Espanya va afirmar que està adoptant mesures per corregir la situació derivada de la reversió d’una de les fites vinculades a la reforma de la temporalitat en l’ocupació pública, comptant per a això amb un termini de sis mesos.
Sisè desemborsament
Segons l’Executiu, Espanya ja ha començat els preparatius per a la sisena sol·licitud de pagament, que requerirà “una revisió en profunditat” del Pla de Recuperació per adaptar el disseny al tram final del Mecanisme i assegurar la seua execució fins el tancament, previst per al 31 de desembre del proper 2026.