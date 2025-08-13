Lleida, la segona província de l’Estat amb més diferència de preus entre les seues gasolineres
En dièsel, amb 76 cèntims per litre de diferència entre la més cara i la més barata
Un recent estudi de FACUA-Consumidors en Acció ha revelat que la província de Lleida ocupa el segon lloc estatal en disparitat de preus de combustible dièsel entre les seues gasolineres. L’anàlisi, realitzada aquest 13 d’agost mitjançant la plataforma gasolineras.FACUA.org, va examinar més de 10.000 estacions de servei a tot Espanya, evidenciant diferències econòmiques significatives que poden suposar un important estalvi per als consumidors.
L’associació de consumidors ha detectat variacions de fins a 79 cèntims per litre en algunes províncies espanyoles, el que pot traduir-se en diferències de fins 39,50 euros en omplir un dipòsit estàndard de 50 litres. En el cas específic del dièsel, Múrcia lidera el rànquing amb 79 cèntims de diferència, seguida molt de prop per Lleida i Girona, ambdues amb 76 cèntims, mentre que Granada se situa en quarta posició amb 65 cèntims de variació.
Respecte a la gasolina 95, les disparitats més grans es troben a Granada (62 cèntims), Barcelona (53 cèntims) i Múrcia (51 cèntims). En l’extrem oposat, Ceuta i Melilla presenten les menors diferències tant en dièsel com en gasolina, amb tot just 2 cèntims de variació, seguides per Ourense amb 20 cèntims en el cas de la gasolina 95.
Impacte econòmic per als consumidors
Les xifres resulten especialment rellevants quan es tradueixen a la despesa anual. Si un conductor omple un dipòsit de 50 litres dos vegades al mes, elegir l’estació més econòmica pot suposar un estalvi de fins 948 euros anuals a les províncies amb més diferències, mentre que en territoris amb menor competència, com Ceuta i Melilla, l’estalvi es redueix a tot just 24 euros a l’any.
Anàlisi detallada dels preus a Lleida
La situació és encara més pronunciada en el cas del Gasoil A, on els preus fluctuen des dels 1,228 €/litre a Agrària de Miralcamp fins els 1,992 €/litre a Noutransport de Lleida capital. En aquest combustible, la diferència es dispara fins els 0,764 €/litre, el que suposa una variació percentual del 62,2% entre l’opció més econòmica i la més cara.