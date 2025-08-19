AUTOMOCIÓ
Gairebé la meitat dels nous turismes a Lleida són poc contaminants
L’any passat es van matricular 2.524 ‘eco’ i 670 ‘zero’. La demarcació té el parc automobilístic més antic de Catalunya, amb una mitjana de 12,08 anys
El parc mòbil català té 5,5 milions de vehicles, un 7% dels quals són alternatius als motors únicament de combustió, siguin elèctrics o híbrids, segons dades de la Direcció General de Trànsit (DGT) del 2024. Malgrat ser un percentatge baix, avui hi ha el doble de vehicles d’aquest tipus que el 2021 amb motors que funcionen sense combustibles fòssils, totalment o parcialment. De fet, el 47,5% de les 153.895 matriculacions de l’any passat a Catalunya, segons la DGT, tenen distintiu eco o zero emissions. En el cas de les comarques de Lleida, el percentatge arriba al 46,6%. Es van matricular 2.524 unitats amb el distintiu eco i 670 zero.
Malgrat l’evolució, el president del Gremi del Motor, Jaume Roura, considera que l’entrada del vehicle elèctric es va voler fer “precipitadament” i ara “tothom es queixa que no acaba d’arrancar”. “Això no només ho diem a Catalunya i Espanya sinó que això ho diu tot Europa”, apunta. Amb tot, Roura confirma que el cotxe elèctric s’està “implantant gradualment” malgrat que Europa “no ha planificat bé aquesta transició”.
Amb tot, el percentatge d’aquest tipus de vehicles al parc mòbil encara no arriba als dos dígits. Un dels factors que ho explica és l’elevada edat mitjana del parc mòbil.
Segons dades de Fecavem, a Espanya la meitat del parc té 10 anys o més, la qual cosa dificulta una incidència més gran del vehicle elèctric o híbrid, tenint en compte que fa una dècada la seua presència era testimonial en les vendes.
Lleida és la demarcació catalana amb el parc automobilístic més envellit, amb una antiguitat mitjana de 12,08 anys, seguida de la de Tarragona (11,8) i la de Girona (11,6), mentre que Barcelona tanca l’estadística amb 10,8 .
El president del Gremi del Motor recorda que els fabricants inverteixen cada vegada més en investigació i que els vehicles guanyen qualitat en termes de motorització i seguretat i això es tradueix en un allargament de la vida útil dels cotxes.
“Un cotxe de quinze anys, si s’ha cuidat i s’han fet els plans de manteniment que recomana el fabricant i el cotxe s’ha cuidat bé, es troba en perfecte estat d’ús”, opina.