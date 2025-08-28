HABITATGE
Les hipoteques segellen a Lleida el seu millor mes de juny en 15 anys
Fins a firmar-se 301 contractes i es disparen el 24,9% en el semestre. Gràcies a les baixades de tipus d’interès i que sigui més rendible que decantar-se pel lloguer
El nombre d’hipoteques sobre habitatges va créixer un 9,45% al juny a la província de Lleida respecte a l’any passat, fins a les 301 firmes. Es tracta de la millor xifra en un mes de juny des de l’any 2010, és a dir, dels últims quinze anys –llavors se’n van registrar 389–, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
En l’acumulat en el primer semestre, el total puja fins als 1.835 préstecs, un 24,9 per cent més que el 2024, com a conseqüència de la baixada de tipus d’interès.
Quant al capital prestat durant el juny, va pujar fins als 42,3 milions d’euros, un 64,9% anual més, de manera que el préstec mitjà es va situar en els 140.764,1 euros.
Mentrestant, el nombre d’hipoteques cancel·lades durant el mes de juny va ascendir a les 273, la qual cosa representa un augment del 12,8% respecte al juny del 2024.
Per la seua part, les hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya va créixer un 32,2% el juny respecte al mateix mes de l’any anterior, fins a sumar un total de 7.154 operacions, sent també –com en el cas de Lleida– el millor mes de juny des del 2010.
Així mateix, en l’acumulat en el primer semestre, el total puja fins als 42.135 préstecs hipotecaris, un 23,8% més que el 2024.
En el conjunt de l’Estat, el nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges inscrits en els registres de la propietat va augmentar el 31,7% al juny respecte al mateix mes de l’any anterior, fins a assolir les 41.834 operacions, segons l’INE.
Encara que al juny va baixar l’1 per cent el nombre d’hipoteques firmades respecte al maig, mes en el qual es van firmar 42.274 hipoteques, s’han incrementat el 24,9% en el primer semestre.
El manteniment del ritme de la firma d’hipoteques coincideix amb l’inici del canvi de rumb en la política monetària del Banc Central Europeu (BCE), que va començar el seu camí de retallada de tipus d’interès el juny del 2024, quan va abaixar les taxes des del 4,5 % fins al 4,25%.
El portaveu de pisos.com, Ferran Font, preveu que al ritme observat en els últims mesos “a final d’any se superaran les 500.000 hipoteques”, la qual cosa no succeïa “des de fa quinze anys”.
I és que, últimament, és més assequible firmar una hipoteca per adquirir un habitatge que llogar-la, ja que els preus s’han incrementat alarmantment.