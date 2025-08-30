L’onada de calor no dispara el preu de la llum i deixa l’agost més barat des del 2020
Les contínues onades de calor que han afectat la península Ibèrica durant el mes d’agost no han disparat el preu a l’engròs de la llum, que s’ha mantingut en els nivells de juliol i que, de fet, ha comptat amb l’agost més barat des del 2020, segons l’històric recollit per EFE.
El megawatt hora (MWh) s’ha pagat de mitjana durant tot agost a 68,45 euros, davant els 91,05 euros del mateix mes de l’any passat, un període en què el preu més gran del gas natural, la matèria primera, que fan servir els cicles combinats per generar electricitat va augmentar el valor del 'pool'.
El 2023, el preu mitjà va ascendir a 96,04 euros, mentre que el 2022 la crisi energètica arran de la invasió russa a Ucraïna va provocar que el preu mitjana del 'pool' es disparés fins els 308,6 euros durant aquell mes. El 2021, el preu va ser de 105,94 euros per MWh.
En estiu, el menor ús de l’energia hidràulica i l’eòlica pel període estival sol provocar que s’acudeixi més al gas per generar electricitat, la qual cosa provoca un preu més alt de l’electricitat.
Això passa, a més, per l’augment de la demanda elèctrica davant de l’activitat turística i les altes temperatures.
Això explica que el preu mitjà hagi estat l’agost més car que, per exemple, en els mesos de primavera, ja que el preu mitjà de maig va ser de 16,9 euros/MWh, mentre que a l’abril va ascendir 26,81 euros/MWh i el març, amb més demanda pel fred, va arribar als 53,03 euros.