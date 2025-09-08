LABORAL
Tot i estar penalitzats, els contractes de menys d’un mes creixen i se'n firmen cent cada dia a Lleida
Tot i estar penalitzats des de la posada en marxa de la reforma laboral per recolzar la feina estable. Entre els homes augmenten fins a vorejar els 11.800 en set mesos, i entre les dones baixen a 8.000
La reforma laboral que va entrar en vigor el 2022 va establir mecanismes per promocionar la contractació estable, reforçant la figura dels fixos discontinus, entre altres mesures. Ara i malgrat la penalització dels contractes de curta durada, els de menys d’un mes estan registrant un repunt en l’economia de tot l’Estat. En el cas de Lleida en concret, els set primers mesos de l’any han representat un total de 19.862, xifra que suposa que se’n subscriuen 94 cada dia, incloent-hi els dies festius.
En les mateixes dates de l’any passat, eren 18.315, la qual cosa implica que el nombre d’acords laborals per a tot just quatre setmanes o menys han augmentat en 1.547, segons es desprèn de les dades oficials de la conselleria de Treball.
Suposa un increment del 8,4%, i això malgrat que la Seguretat Social estableix que els contractes de durada determinada per temps inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresari que s’abonarà en l’acabament, i que durant l’any 2025 tindrà un import de 32,60 euros. És a dir, que els subscrits aquest any han suposat un sobrecost per als ocupadors proper als 650.000 euros.
Tenint en compte que fins al juliol es van firmar a Lleida un total de 88.664 contractes, els de curta durada representen el 22,4%, amb un increment superior a un punt respecte al 21,03% dels primers set mesos del passat exercici.
A l’hora d’analitzar la situació per sexes, crida l’atenció l’evolució dispar. Mentre creix clarament entre els lleidatans el volum de treballs curts, entre elles s’aprecia un descens, encara que sigui lleuger.
Els treballadors han subscrit aquest any 11.786 acords laborals per a uns dies o unes quantes setmanes, la qual cosa representa un repunt de 1.186. Entre elles, el volum d’aquestes feines temporals de poca durada ha baixat en 731, al passar de 8.345 fa un any a les 8.076 d’aquest exercici.
En el mapa global de la contractació a Lleida, com en el conjunt de l’Estat, el gruix de les contractacions avui són de durada indefinida o indeterminada. Per exemple, el mes de juliol va representar 5.835 dels 10.544 subscrits entre els homes. En l’ocupació femenina són 3.356 dels 7.027 subscrits per elles.
Després dels estables i els de molt curta durada, el tercer grup de contractes més important és el que assegura una feina d’entre un i tres mesos. Per exemple al juliol han sigut 1.991 en l’ocupació masculina i 1.804 en la femenina. La resta de les durades contractuals amb prou feines tenen pes en l’economia lleidatana.
Reducció de jornada i SMI, a l’agenda política
L’agenda política té dos temes clau sobre la taula. D’una banda, la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores setmanals. De l’altra, la revalorització del salari mínim interprofessional (SMI). La reducció de la jornada afrontarà dimecres la seua primera votació clau en el ple del Congrés, amb el debat de les esmenes a la totalitat que han presentat PP, Vox i Junts demanant la devolució del projecte al Govern central. Si no aconsegueix prou suports, la llei es retiraria del Congrés i el Govern de l’Estat hauria de començar amb l’elaboració de nou. Ahir la ministra de Treball, Yolanda Díaz, va confirmar que està negociant directament amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, perquè donin suport a la norma. D’altra banda, Govern central tornarà a encarregar a la Comissió d’Experts la seua anàlisi de cara a la pujada de l’SMI el 2026, amb la finalitat que representi el seixanta per cent del salari mitjà. Serà la Comissió la que recomani al Govern central quina ha de ser la pujada tenint en compte també l’evolució dels preus. Amb tot, l’Executiu ha deixat clar que “no elimina el diàleg social”.