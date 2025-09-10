BANCA
El BBVA se cita amb accionistes i el Sabadell espera millores
El banc basc es veurà a Lleida amb partícips del vallesà el dia 23. L’entitat catalana considera que no serà l’última oferta
El BBVA ha organitzat més de deu reunions amb accionistes de Sabadell en localitats de Catalunya, el País Valencià, el País Basc, Madrid i Astúries per informar i resoldre els dubtes que tinguin sobre l’opa que va començar aquest dilluns. A Lleida, està prevista el dia 23. El Banc Sabadell està convençut que el BBVA millorarà la seua oferta perquè els accionistes del banc català li venguin les seues accions i tiri endavant l’opa, encara que el president del BBVA, Carlos Torres, ha reiterat que és “inamovible”.
El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, durant una conferència amb inversors institucionals organitzada per Barclays a Nova York, es va mostrar convençut ahir que el BBVA millorarà la seua oferta abans que finalitzi el període d’acceptació de l’opa, el proper 7 d’octubre inclòs. Va manifestar que aquesta oferta, per la qual el BBVA entregaria una acció de nova emissió del BBVA més 0,70 euros en efectiu per 5,5483 accions del Sabadell, “no pot ser l’última” atès l’“atractiu” del Sabadell.Tanmateix, Carlos Torres, de qui ahir es van publicar entrevistes en diferents mitjans catalans, va reiterar el que ja va assegurar divendres passat després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) autoritzés el fullet explicatiu de l’opa, que l’oferta és “inamovible”.