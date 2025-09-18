Mahou San Miguel va sumar 326 milions d'euros a l’economia catalana el 2024, un 11% més que l'any anterior
La companyia, que té un dels centres de producció a Lleida, va fer compres a 829 proveïdors catalans per valor de 131 milions d'euros
El grup Mahou San Miguel va contribuir amb 326 milions d’euros a l’economia catalana el 2024, un 11% més que l'any anterior, segons un informe encarregat per la mateixa firma a una consultora externa. L’estudi també assenyala que la companyia va generar 21.916 llocs de treball, un 2% més que l’any anterior, dels quals 294 van ser directes i 21.622 indirectes, a través de proveïdors i distribuïdors, i relacionats, creats per clients de l’hostaleria.
Amb un centre de producció ubicat a Lleida, la cervesera va aportar al sector de l’hostaleria un total de 23 milions d’euros en termes de PIB al conjunt de Catalunya. La firma també va fer compres a 829 negocis catalans per valor de 131 milions d'euros.
La fàbrica de Mahou San Miguel de Lleida va obrir fa prop de 70 anys i és un dels nou centres de producció de cervesa que la companyia opera a l’Estat.