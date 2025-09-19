POLÍTICA
JARC insta a aplicar els ajuts compromesos al camp
Xifra en cent milions els fons per a joves i explotacions prioritàries. Alerta de possibles protestes a l’octubre
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i el seu equip directiu es van reunir ahir amb el president de JARC, Joan Carles Massot, i representants del col·lectiu jove de l’entitat. Després de la trobada, l’organització agrària va afirmar que ha aconseguit més de cent milions d’euros per al finançament de joves i professionals del camp.
L’objectiu de la reunió, per part de JARC, era exigir el compliment dels acords assolits el 28 de febrer arran de la tractorada a Lleida. Va recordar la línia ICF Agroliquiditat, dotada amb 37 milions d’euros, amb interès base del 3,8% i bonificació del 50% per a professionals i explotacions agràries prioritàries i del 75% per a joves. L’ICF Agroclima està dotada amb 75 milions, destinada a la instal·lació de malles antipedra i a la modernització de regadius.
Agricultura preveu aprovar aquestes mesures en el pròxim Conssell Executiu del 7 o 21 d’octubre. Massot va demanar que abans del 10 d’octubre es concretin els ajuts per a inversions del Fons Agrari, amb un pressupost anual de 45 milions.
“Si no hi ha fets abans del 10 d’octubre, JARC mobilitzarà el sector”, va afirmar.
Brussel·les preveu 37.200 milions per a Espanya en la futura PAC
� La Comissió Europea ha presentat els anomenats “sobres nacionals” per als Estats membres en la Política Agrícola Comuna (PAC) per al període 2028-2034, que inclouen una assignació nacional mínima 37.235 milions d’euros per a Espanya, en el marc de les mesures de suport a la renda dels agricultors. L’espanyola és la segona xifra més alta de la Unió Europea després de la francesa (50.938 milions d’euros). Brussel·les afirma que amb les assignacions als països de la UE hi ha garantint “un mínim de 300.000 milions d’euros per donar suport als agricultors, que inclou no només els pagaments directes per superfície, sinó també altres instruments que garanteixen el suport a la renda”, com les inversions o les mesures agroambientals.