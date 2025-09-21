SECTORS
Un enginyer del metall guanya a Lleida menys que un peó en mitja dotzena de províncies
El conveni es manté entre els més baixos de tot l’Estat. Segons revela un informe de la confederació de patronals del sector Confemetal, el salari oscil·la entre 9,94 i 12,84 euros l’hora
Les condicions salarials del sector del metall de Lleida es mantenen entre les més baixes de l’Estat, segons apunta l’informe La negociació col·lectiva en la indústria del metall de 2024 elaborat per la confederació empresarial Confemetal. En concret, apunta a un salari de 12,84 euros l’hora per al grup 1, que equival a l’antiga categoria d’enginyer llicenciat, uns ingressos que se situen per sota del que cobra un peó (grup 7) en mitja dotzena de províncies. En concret, són els casos d’Astúries (13,57 euros), Barcelona (13,55), Cadis (13,76), la Corunya (13,06), Gipuzkoa (15,73) i Ourense (15,39). De fet, l’anàlisi dels convenis provincials per diferents grups situa Lleida entre els tres i els cinc més baixos. Així, en el cas dels peons (9,94), només tenen ingressos inferiors els treballadors de Càceres i Conca, i tots ells es col·loquen molt lluny dels 11,61 euros per hora de mitjana estatal.
El grup 5, en el qual s’integren els antics oficials i administratius, és el quart amb salari més baix (11 euros l’hora) només per sobre de les dos províncies extremenyes i Conca i també allunyada de la mitjana estatal (13,12). Per al grup 5 (antics oficials i obrers) i grup 1 (antics enginyers llicenciats), el conveni lleidatà es col·loca cinquè per la cua.
A l’hora de fer l’informe, Confemetal tenen en compte el salari base, així com altres plus o pagues extra, eliminant altres pagaments com hores extra, dies festius o antiguitat.L’informe detalla que l’increment salarial mitjà pactat a la indústria del metall va ser del 3,12% el 2024, lleugerament per sobre del 3,06% mitjà per a tota l’economia.Pel que fa a les clàusules de revisió salarial, l’informe detalla que 43 convenis col·lectius provincials al sector del metall tenien aquests mecanismes el 2024, davant dels 37 que hi comptaven el 2023.D’aquests, 30 van incloure revisions limitades a un percentatge màxim, mentre que 11 van recollir la fórmula clàssica de garantia salarial, vinculada a la diferència entre l’increment pactat i la taxa interanual de l’índex de preus de consum.
L’estudi recull també l’evolució de la jornada laboral en els últims anys que, en el cas de Lleida ha passat de 1.769 hores anuals a 1.763 el 2024.
La Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de Lleida (FEMEL) i els sindicats UGT i CCOO d’Indústria han firmat a començaments de mes el conveni del metall de la província per als anys 2025-2027. Com va publicar SEGRE, estableix un increment salarial d’un 3% per al 2025, amb efectes des d’1 de gener, i d’un 2,5% per a 2026 i 2027, i incorpora una clàusula de revisió vinculada a l’IPC que garanteix el 85% de la diferència amb els increments acordats. El sector compta amb prop de 13.000 treballadors a la demarcació. Com va publicar SEGRE, la clàusula d’absorció i compensació es manté en els mateixos termes que a l’anterior conveni, però s’ha pactat un increment addicional d’un 2% en les pagues extres per a cada any de vigència. Amplia fins a setze hores anuals de la llicència retribuïda per a visites mèdiques.