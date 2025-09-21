CONJUNTURA
Les pimes lleidatanes redueixen 2,2 punts el deute
Pimec destaca la “solidesa financera” de les companyies de la demarcació. La construcció és la més endeutada
L’endeutament mitjà de les pimes lleidatanes es va situar en el 45,1% l’any 2023, la qual cosa representa 2,2 punts per sota del valor de l’any anterior, segons recull l’Anuari de la Pime catalana 2025 que ha presentat aquesta setmana la patronal de les petites i mediades empreses Pimec. Per tant, explica que el grau de capitalització va ser del 54,9% del passiu, un percentatge alt que mostra solidesa financera empresarial, explica.Per sectors, tots presenten un nivell de capitalització per sobre del 50%. L’endeutament més gran es va registrar en la construcció, amb un 49,5%, que redueix la ràtio en 2,2 punts, seguida del sector agrari, amb un 47,8%. En aquest cas, la reducció arriba a 2,8 punts. Els serveis se situen en el 44,0%, després d’una reducció d’1,5 punts, i la indústria, en el 43,9% (cau 3,4 punts).
Les activitats amb un endeutament més gran són la indústria tèxtil, cuir i confecció, amb un 59,1%. També la indústria alimentària se situa per sobre del 50%, en concret amb un endeutament del 50,3%. A la inversa, les indústries extractives no energètiques, el material de transport i els serveis financers, companyies d’assegurances i lloguers són les més capitalitzades, amb un 27,9%, un 28,5% i un 28,7% d’endeutament, respectivament.
Com ha publicat SEGRE, l’informe de Pimec apunta que els ingressos d’explotació en el conjunt de les pimes de la demarcació de Lleida van augmentar el 2023 en un 5,9%, fins als 1.649.170 euros per empresa. El pes del valor afegit generat en cada unitat venuda també va créixer, en 1,5 punts, fins a situar-se en el 27,9%.
La rendibilitat financera del conjunt de les pimes de la demarcació de Lleida el 2023 es va situar en el 12,8%, 1,5 punts per sobre de la xifra de l’any anterior. En concret, l’alçament net va créixer 0,2 punts; la rendibilitat econòmica, 1,3; el marge, 1,1; i la rotació, 0,01. Si s’observa la rendibilitat financera per sectors, és positiva en tots els casos, explica l’estudi de la Pimec.