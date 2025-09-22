Lleida lidera el creixement econòmic català juntament amb Girona el 2024
L'economia catalana va registrar un augment del Valor Afegit Brut del 4,0% l'any passat, destacant les comarques gironines, lleidatanes i de muntanya amb increments propers al 4,5%
Les comarques de Lleida i Girona han encapçalat el creixement econòmic de Catalunya durant 2024, segons revela l'anuari econòmic presentat recentment pel catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Josep Oliver. L'estudi destaca que l'economia catalana va experimentar un robust creixement del Valor Afegit Brut (VAB) del 4,0% durant l'any passat, amb un PIB que va augmentar un 3,6%, superant en un punt percentual els resultats de 2023.
Aquest notable increment econòmic ha estat possible gràcies a la millora de les condicions financeres a Catalunya, la davallada dels tipus d'interès, l'alentiment de la inflació i la forta incorporació d'immigració, factors que han impulsat tant el consum com la inversió interna. Des del vessant de l'oferta, l'empenta dels serveis turístics i la indústria han estat els principals motors de creixement. Amb aquests resultats, Catalunya ha superat definitivament l'impacte de la COVID-19, acumulant entre 2019 i 2024 un augment del VAB del 7,4%, tot i que alguns sectors i territoris encara no han completat totalment la recuperació.
Les tres regions que lideren el creixement
Les dades sectorials mostren que les comarques de l'eix de Girona, del Pla de Lleida i de Muntanya van liderar el creixement econòmic català el 2024, totes tres amb un increment del 4,5%. Aquest destacat rendiment contrasta amb els registres més moderats del Camp de Tarragona (3,4%) i de les Terres de l'Ebre (3,2%), mentre que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i les Comarques Centrals van assolir un creixement del 4,0%, alineat amb la mitjana catalana.
A l'eix gironí, el fort impuls va provenir dels serveis privats no personals (5,1%) i personals (5,0%), juntament amb les indústries manufactureres (5,0%). Per la seva banda, a les Comarques de Muntanya, el creixement es va fonamentar en els serveis personals (4,5%) i la producció d'energia (7,1%), mentre que al Pla de Lleida van ser les manufactures (5,6%) i els serveis personals (4,7%) els principals impulsors de l'avenç econòmic.
Comportament desigual entre sectors econòmics
Sectorialment, l'increment del VAB català durant 2024 va ser resultat d'una millora generalitzada, però amb intensitats diferents. Els serveis van créixer un 4,1%, superant el 2,7% de l'any anterior, mentre que la indústria va registrar un augment del 3,9%, inferior al 5,0% de 2023. La construcció va mostrar un creixement més moderat de l'1,7%, per sota del 2,4% de l'any previ, i el sector primari va experimentar un canvi de tendència amb un increment del 4,2%, després de les severes contraccions del 2023 (-10,7%) i del 2022 (-25,3%).
En el sector de la construcció, els resultats van ser especialment heterogenis entre territoris. L'eix metropolità va liderar amb un creixement del 2,5%, seguit per les Comarques de Muntanya amb un 1,9%. En canvi, altres zones van registrar increments més modestos com les Comarques Centrals (1,0%) i l'eix gironí (0,5%), mentre que el Camp de Tarragona (-0,2%), el Pla de Lleida (-0,6%) i especialment les Terres de l'Ebre (-1,7%) van experimentar retrocessos.
Pel que fa al sector primari, després dels mals resultats dels anys anteriors, el Pla de Lleida va destacar amb un excepcional increment del 12,2%, mentre que l'AMB va ser l'única zona amb un registre negatiu (-0,7%). La resta de territoris van mostrar creixements variables: Comarques de Muntanya (8,1%), Terres de l'Ebre (4,7%), Comarques Centrals (1,6%), eix gironí (1,4%) i Camp de Tarragona (0,3%).