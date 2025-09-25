El desconeixement sobre pensions a Espanya: només un de cada vuit adults sap com es financen i quant es cobra
L'Enquesta Funcas 2025 revela un baix coneixement sobre el finançament i la prestació mitjana de jubilació, especialment entre les dones
El nivell de coneixement dels espanyols sobre el sistema de pensions és preocupantment baix. Segons les dades més recents, només un de cada vuit adults espanyols d'entre 18 i 75 anys demostra conèixer qüestions bàsiques sobre el finançament i l'import mitjà de les prestacions de jubilació. La bretxa de gènere és significativa: un de cada 6 homes coneix el sistema, mentre que només una de cada 14 dones sap com funciona.
L'enquesta Funcas, realitzada telefònicament entre l'1 i el 13 de setembre de 2025 a 1.200 persones residents a Espanya, mostra que només el 18% dels homes i el 7% de les dones responen correctament a les dues preguntes clau: com es financen les pensions i si l'import mitjà és superior o inferior al Salari Mínim Interprofessional. Gairebé la meitat dels enquestats (49%) sap que les pensions es financen principalment amb les cotitzacions socials actuals, mentre que un 17% pensa erròniament que provenen de les cotitzacions que van pagar els pensionistes quan treballaven, i un 26% creu que es paguen amb impostos generals.
Pel que fa a l'import de les pensions, dues terceres parts dels enquestats (66%) infravaloren la quantia mitjana de jubilació, creient que és inferior al SMI de 2025 (aproximadament 1.200 euros), quan en realitat és superior. Aquest desconeixement és encara més generalitzat que el relatiu al finançament del sistema.
Preocupació generalitzada pel futur de les pensions
Malgrat el limitat coneixement sobre el funcionament del sistema, la preocupació per la suficiència de les futures pensions és molt elevada. Al 67% dels enquestats els inquieta aquesta qüestió (al 31% molt i al 36% bastant). Entre els majors de 45 anys, el 72% expressa molta o bastant preocupació per no poder viure sense dificultats amb la seva futura pensió. Fins i tot entre els joves de 18 a 30 anys, aquesta preocupació afecta a prop del 60%. El col·lectiu més angoixat són les dones majors de 60 anys, amb un 56% que manifesta molta preocupació.
La visió sobre el futur és pessimista. El 79% dels preocupats per la suficiència de les seves pensions creu que "dins de 10 anys" seran més reduïdes. Aquesta opinió és especialment comuna entre els joves de 18 a 30 anys i les enquestades de 31 a 45 anys (80%), mentre que disminueix entre els més grans de 55 anys (60-65%). Fins i tot entre els actuals pensionistes, els qui preveuen una reducció doblen als qui pensen que es mantindran en els nivells actuals.
Rebuig majoritari a retardar l'edat de jubilació
L'enquesta revela un rebuig aclaparador a posposar l'edat de jubilació dels 67 als 70 anys, seguint el model danès. El 90% de les dones i el 83% dels homes s'oposen a aquesta mesura, amb el rebuig més alt entre els joves (arriba al 96% en les enquestades de 18 a 30 anys).
Entre els treballadors en actiu, el 76% no vol treballar més enllà dels 67 anys i sis de cada deu preferirien jubilar-se abans, majoritàriament entre els 61 i els 65 anys. Només un 15% dels homes amb estudis universitaris i un 8% de les dones amb la mateixa formació voldrien continuar treballant després dels 67 anys. Entre la generació del baby-boom (48-66 anys), aquests percentatges baixen al 9% i 3%, respectivament.