BANCA
El Sabadell rebutja la nova oferta del BBVA
El consell d’administració de Banc Sabadell va mostrar ahir el rebuig a la nova oferta de BBVA en el marc de l’oferta pública d’adquisició (opa), segons va informar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El consell considera que la nova oferta, que contempla una millora del 10% i la modificació de la contraprestació perquè passi a ser enterament en accions, “infravalora el Sabadell i destrueix valor per als seus accionistes”. Per això els va animar a no acudir al canvi. Amb tot, l’inversor mexicà David Martínez, l’accionista més gran a títol individual del Sabadell, va afirmar acudirà a l’opa, ja que està disposat a canviar el seu 3,86% del capital del banc català per noves accions del banc comprador.
El president del BBVA, Carlos Torres, va assenyalar que la decisió de Martínez és una clara mostra de l’atractiu de l’opa i de la unió.