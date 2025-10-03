SEGRE
Mercolleida estrena la primera llotja estatal de greixos i farines animals de tot l'Estat

La Junta la formen 11 empreses amb una activitat que representa més de la meitat de l’operativa del mercat espanyol

Mercolleida ha posat en marxa la primera Junta de Preus del sector de greixos i farines animals de tot el territori espanyol. Tot i que algunes de les seves referències ja s’incloïen fins ara en el sector de cereals de la mateixa llotja, o també cotitzaven a la llotja de Barcelona, aquesta és la primera vegada que es constitueix una llotja específica per a aquest sector. Aquesta nova Junta compta amb la participació d’11 empreses, un nombre representatiu de les que hi ha implantades arreu de la península i amb una operativa rellevant també en comerç exterior. També hi ha empreses dedicades al biodièsel, una activitat que cada vegada guanya més pes en aquest mercat i que competeix amb les produccions destinades a l’alimentació animal.

La nova Junta de Preus està dividida en dos blocs. El primer correspon al de greixos i mantegues, format per 8 empreses de referència al mercat que representen de manera equitativa tant la part compradora (Cegeco, Corporació Alimentària Guissona, Piensos Costa i Repsol) com la venedora (Bioscor, Gracesa, Proteïnes i Derivats i Valgrasa). El segon bloc és el de les farines de proteïna animal i el formen la part compradora (Affinity, Corporació Alimentària de Guissona i Cotècnica) i la venedora (Bioscor, Gracesa, Proteïnes i Derivats, Saria i Valgrasa). En conjunt, aquestes empreses representen una part significativa del volum de negoci del sector en l'àmbit estatal, una indústria que compta amb un elevat nivell d’operacions i un pes creixent a la cadena agroalimentària. La llotja cotitzarà inicialment greixos animals, mantegues i farines de proteïna animal (mixta, aus i porcí) i anirà afegit en un futur nous productes relacionats, com oli de palma o de soja.

Les cotitzacions estan referenciades a destí Lleida (que és com es cotitzava fins ara) i en Ex Works, és a dir, en cotització de sortida de fàbrica sense incloure el transport ni altres despeses posteriors. Això últim permetrà tenir una referència homogènia per a tot el país, ja que s’elimina la distorsió de la despesa del transport, que varia segons la distància a destí.

Tot i que Mercolleida ja fa mesos que treballa en el funcionament i posada en marxa d’aquesta nova llotja, la primera sessió oficial de la Junta de preus del sector de greixos i farines animals ha tingut lloc aquest divendres. La seva publicació es farà a través dels canals habituals que Mercolleida manté amb els seus usuaris, amb l’objectiu de consolidar així el seu paper com a plataforma de referència en la formació de preus agropecuaris a Espanya.

