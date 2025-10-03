EMPRESES
Prefabricats Pujol entra a Girona amb la compra de Prefabricats de la Selva
El grup de Mollerussa, que factura 210 milions, garanteix l’ocupació de tota la plantilla
Prefabricats Pujol ha tancat un acord amb el grup Joan Martorell per adquirir Prefabricats de la Selva de Santa Coloma de Farners. La factoria de formigó s’inclourà en un dels grups líders del sector i garanteix la continuïtat de tota la plantilla. A més, amb aquest centre, l’empresa amb seu a Mollerussa obrirà la producció a la demarcació de Girona, l’única catalana en la qual encara no tenia presència. Per la seua part, el grup Joan Martorell aprofita la desinversió per convertir-se en un referent de l’economia circular i sostenibilitat forestal. Ara, el principal repte del grup és la nova planta de tacs i palets fets íntegrament de fusta reciclada.
Facturació
Prefabricats Pujol passarà a gestionar la fàbrica de Prefabricats la Selva, una factoria amb més de 85 anys i especialitzada en l’extracció d’àrids i la producció de bigues i material de formigó. El grup del Pla d’Urgell compta amb 23 centres productius, magatzems i oficines repartides entre l’Estat i el Regne Unit.
El 2024 la marca va assolir una facturació agregada de 210 milions d’euros, la qual cosa suposa un 3,71% més que l’any anterior. Actualment la plantilla té 827 treballadors. L’àrea industrial va aportar 191,6 milions, impulsada pels projectes d’obra nova i l’augment sostingut de les vendes de ciment. Durant el passat 2024, el grup va destinar 8 milions a inversions, un increment del 51% respecte a l’any anterior, principalment en maquinària i digitalització.