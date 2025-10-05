JORNADES
Transformació digital per créixer
La inversió tecnològica es planteja com a imprescindible tant en el sector públic com en el privat. Telefónica, Paeria, CMP Correduría de Seguros i Nealia comparteixen les seues experiències
La jornada, retransmesa per Lleida Televisió, es va portar a terme a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. - JORDI ECHEVARRIA
El president del Grup SEGRE, amb Albert Tort i Chema Casas. - JORDI ECHEVARRIA
El president i la directora de SEGRE, amb els ponents i representants de Telefónica i el secretari de Telecomunicacions. - JORDI ECHEVARRIA
Chema Casas, director general de Teléfonica a Catalunya, durant la seua intervenció en la jornada. - JORDI ECHEVARRIA
La inversió tecnològica s’ha convertit en un procés imprescindible tant per a les administracions públiques com per a les empreses. Una transformació digital pensada a millorar l’atenció i la productivitat, a banda de facilitar el dia a dia de les persones i en la qual cada vegada té més presència la intel·ligència artificial. Així ho van concloure els participants en la jornada Digitalització del teixit empresarial, organitzada aquesta setmana per SEGRE amb la col·laboració de Telefónica. La taula redona va estar protagonitzada per Arantxa Doncel, gerent d’Empreses a Catalunya de Telefónica; Jordi Barberà, director general de CMP Correduría de Seguros; Carme Valls, regidora de Bon Govern de la Paeria, i Lluís Castarlenas, CEO de Nealia, del Grup Vall Companys.
Durant la seua intervenció, Doncel va defensar que la inversió en ciberseguretat i en digitalització no és una opció, sinó que és una cosa necessària tant per a empreses com per a administracions. “La digitalització no és una qüestió de si és cara o no perquè hi ha solucions de tot tipus i adaptades a les necessitats i hem de valorar el retorn que tindrà aquesta inversió”, va destacar. En aquesta línia, va assegurar que des de Telefónica “comptem amb l’experiència i la infraestructura, i tenim solucions a mida i personalitzades en funció de l’empresa o l’administració”. Així mateix, va dir que “avui dia la ciberseguretat és clau” i que el repte comú és la intel·ligència artificial i “com l’afrontem”. En aquest sentit, va assegurar que “la IA és tot un repte perquè també suposa tota una revolució”. També va recordar les millores en les infraestructures que s’han portat a terme al territori. Com va publicar SEGRE dijous, Chema Casas, director general de Telefónica a Catalunya, va destacar els esforços tant a nivell públic com privat per dotar Catalunya de millores en la infraestructura de telecomunicacions, incloses zones on abans no s’arribava. En aquest sentit, va dir que “avui dia la Catalunya rural està més ben connectada que l’Europa urbana i és gràcies al percentatge de població amb fibra, que supera el 90%, i 5G, que se situa al 88%”. El repte, va afegir, “és arribar a la Catalunya que està sense cobrir”, a més d’invertir en resiliència.
En l’ús de la digitalització per millorar l’atenció dels clients va posar l’èmfasi Barberà en l’àmbit de les assegurances. Primer, va destacar que ha suposat una millora per als treballadors i també en la comunicació, la qual cosa permet atendre de forma telemàtica. “Comptem amb les videoconferències via Teams que no només faciliten la comunicació quan es necessita, sinó que ho fem amb una cobertura legal i certificada”, va assenyalar. També va explicar que “estem en una fase d’investigació perquè la IA sigui capaç d’analitzar riscos, un procés encara incipient, però que acabarà desenvolupant-se”. Va apuntar, així mateix, que s’està obrint la contractació digital. “Sobretot això es dona entre les persones més joves, que ja no necessiten parlar en persona, i als quals hem de donar eines perquè consultin i comprin”, va dir.
Unes solucions tecnològiques que poden suposar la transformació d’un sector bàsic per a les comarques catalanes com és la ramaderia. Així ho va apuntar el CEO de Nealia, amb tecnologia per a la gestió d’explotacions ramaderes. Com a exemple va posar com es controla la quantitat de pinso que hi ha a les sitges. “Ara es fa tirant una pedra i, segons com soni, es calcula el que queda. En canvi, nosaltres tenim sondes i en tot moment està controlat.” Sí que va admetre que hi ha granges que compten amb poca cobertura, per la qual cosa fa que hagin de connectar els seus serveis al núvol, però que van avançant en nous serveis com el control de patrons de moviment. “Costa que la tecnologia arribi a les granges, però és evident que fa la feina més fàcil i millora la producció, perquè poden gestionar sense haver de ser-hi de forma presencial.” Això, va dir, ha permès salvar explotacions a l’afavorir el relleu generacional, a part de mitigar la despoblació.
La visió de la digitalització de cara a les persones és el que va traslladar la regidora Carme Valls. “Hem de plantejar-nos de quina manera humanitzem la digitalització perquè no podem oblidar les persones i aquesta és l’obligació de l’administració, facilitar la vida als ciutadans i ajudar que els sectors essencials com el comerç es modernitzin, sense deixar de ser-hi de forma presencial”, va dir. També va defensar la necessitat de pensar en tota la ciutadania. “És el gran repte”, va destacar.
“L’avenç en tecnologia ha de buscar un propòsit”
La clausura de la jornada va anar a càrrec d’Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, que va defensar que l’avenç en tecnologia “ha de buscar sempre un propòsit”. Durant la seua intervenció, Tort va assegurar que el sector digital a Catalunya i a les comarques lleidatanes “està en un moment molt viu, la qual cosa àmplia les oportunitats” tant en el sector públic com en el privat. “Ningú no existiria si no penséssim a com evolucionar i aquesta lluita contínua per millorar i créixer”, va defensar. En aquest sentit, va dir que el lema és clar: “Buscar una administració més fàcil, intel·ligent i amable.” Aquí va recalcar que “el nostre repte no és digitalitzar sinó una transformació digital per repensar com fem les coses”. Entre els reptes, no va deixar d’esmentar la ciberseguretat i la lluita contra l’ús irresponsable de la tecnologia. Per això, va recordar que l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya “és un actor important en aquest àmbit que està a disposició del món municipal i de les empreses”.
Per a Tort, és necessari posar el focus en les infraestructures digitals i la connectivitat, una cosa, va dir, “que només serà possible amb la col·laboració entre públic i privat”. També va apostar per pensar “en el 5 per cent de la població que no està connectada” i afavorir la comunicació i la transparència per gestionar les incidències. “No reemplaçarem el que fem per una màquina sinó que augmentarem les nostres capacitats per donar un millor servei”, va remarcar.
De la pòlissa al mòbil a la videoatenció ciutadana
Durant la taula redona, Jordi Barberà va explicar que davant de la llei que obligarà els conductors de Vehicles de Mobilitat Personal, com els patinets elèctrics, a tenir una assegurança, s’ha dissenyat una eina digital per poder portar les pòlisses sempre a sobre. Per a això, va dir que compten amb una cartera digital o Wallet, molt estesa per a l’ús de targetes de crèdit, en la qual es podrà portar els certificats de pòlissa. “A més, aquest sistema permet la validesa legal i l’actualització de l’assegurança”, va destacar. “És còmode per al client poder portar la pòlissa sempre a sobre sense necessitat de tenir una app”, va remarcar. Per la seua part, la regidora de Bon Govern de la Paeria, Carme Valls, va anunciar que a finals d’aquest mes es posarà en marxa la videoatenció ciutadana (com ja va publicar SEGRE en l’edició de dijous). Un servei, va detallar, que guiarà els ciutadans en les consultes o tràmits que vulguin fer amb l’administració, amb l’objectiu de trencar amb la fractura digital. Així mateix, l’edil va avançar que també es posarà en marxa l’atenció telefònica tributària i que l’app Appunta, per reportar incidències, tindrà la possibilitat de compartir la geolocalització. Valls va avalar aquests serveis, com el xatbot amb IA per ajudar les persones en tràmits del padró, que, a més, atén en més de 200 idiomes.