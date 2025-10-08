El Grup Pujol invertirà uns 40 milions d'euros als centres de les Borges Blanques i Mollerussa
L'empresa construirà dos noves fàbriques a les Garrigues i ampliarà la capacitat de producció del centre mollerussenc
El Grup Pujol invertirà prop de 40 milions d'euros el 2026 als centres de les Borges Blanques i Mollerussa. L'estratègia d'inversió respon a l'objectiu del grup de reforçar la seva capacitat productiva, actualitzar les seves instal·lacions i consolidar un model industrial basat en l'eficiència, la sostenibilitat i la innovació. Les actuacions principals se centren en la construcció de dues noves fàbriques al polígon ReGenera de les Borges Blanques, l'obra d'una de les quals ja està en marxa. En aquest centre de les Garrigues s'hi invertiran 30 milions d'euros. Pel que fa al centre de Mollerussa, l'empresa hi invertirà 8 milions d'euros a ampliar la capacitat de producció d'elements pretestats.
Pujol invertirà 30 milions d'euros a la construcció de dues noves fàbriques a les Borges Blanques. La primera, actualment en execució i amb una inversió de 10 milions d'euros, estarà dedicada íntegrament a la fabricació de plaques alveolars, un element clau en la construcció industrialitzada.
La placa alveolar pretesada és un element de formigó àmpliament utilitzat tant en l'edificació residencial com en la industrial. La seva lleugeresa i resistència permeten cobrir grans llums sense necessitat de pilars, un avantatge especialment valorat en l'edificació residencial.
Amb aquesta nova instal·lació, Pujol preveu incrementar la seva capacitat de producció de plaques alveolars fins a prop dels 2 milions de metres quadrats anuals, fet que suposa un augment del 30% respecte al volum actual i el consolida com el principal productor de l'Estat.
La segona fàbrica, amb un pressupost de 20 milions, se centrarà en la fabricació de parets i façanes prefabricades per a usos residencials, industrials i agrícoles. Aquesta nova fàbrica permetrà a Pujol duplicar l'actual capacitat productiva, arribant als 1,6 milions de metres quadrats anuals. Ambdues plantes estaran en funcionament l'any 2026 i es preveu que generin entre 50 i 70 nous llocs de treball directes.
Pel que fa al centre productiu de Mollerussa, el grup hi destinarà 8 milions d'euros per ampliar la capacitat de producció dels elements pretesats com bigues pont per grans infraestructures. Aquesta inversió suposarà un increment del 40% en el potencial de fabricació d’aquests elements estructurals, especialment destinats a obra pública i permetrà competir amb obres arreu de l’estat.
Aquestes inversions formen part d'una renovació integral del grup centrada en l'automatització de processos, l'eficiència energètica i una millor gestió dels recursos. Des de Pujol assenyalen que l'objectiu estratègic és el de continuar avançant cap a un model autosuficient i de cicle tancat, amb producció de proximitat, extracció pròpia d'àrids, fabricació de ciment, autoconsum elèctric, sistemes de reutilització d’aigua i valorització de materials.