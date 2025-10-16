L'OPA al Sabadell no tirarà endavant: el BBVA només aconsegueix un 25,47% d'acceptació
D'aquesta manera acaba l'OPA hostil del BBVA, que necessitava arribar al 30% per seguir viva
El Banc Sabadell s'ha aconseguit imposar al BBVA a l'OPA que l'entitat basca havia tirar endavant els últims mesos. Només un 25,47% dels accionistes ha acceptat l'acord, arribant només a un 25,33% de les accions. Una xifra que, al no arribar al 30% mínim, fa caure l'oferta definitivament, que quedarà sense cap efecte.
Tot plegat ho ha confirmat aquest dijous al vespre la Comissió Nacional del Mercat de Valors.