FRUITA
L’empresa Clivibere i Fills, premi a la millor pera conference de Lleida
Un panel de tast ha seleccionat el vencedor del primer concurs Oh Pera!. Els tastadors en destaquen la dolçor, l’acidesa, la textura i el sabor
L’empresa Clivibere i Fills de Torres de Segre ha guanyat el premi Oh Pera! 2025, a la millor pera conference de la Denominació d’Origen Protegida Pera de Lleida, després que un panel de tast seleccionés la seua fruita com la millor de totes les que s’havien presentat a la primera edició d’aquest concurs impulsat pel Consell Regulador de la DOP.
El productor Josep Antoni Clivillé va recollir ahir a la nit el guardó en un acte celebrat a Térmens juntament amb els seus fills, Josep i Jordi Clivillé.
“Aquest és un reconeixement que ens omple d’orgull i que haurien de rebre tots els productors perquè només ells saben el treball i l’esforç que implica fer aquest producte de qualitat”, va assenyalar. A més, els premis també van premiar la central fruitera ActelGrup.
Hores abans, el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn; el president del Consell Regulador de la DOP Pera de Lleida, Gerard Pujol, i la investigadora de l’IRTA Gemma Echeverria havien presentat el panel de tast propi de la DOP, una nova eina tècnica que permetrà certificar, de manera objectiva i amb criteris científics, la qualitat sensorial d’aquest producte emblemàtic del territori.
Echevarria va explicar que “el panel de tast s’ha format específicament per avaluar els atributs sensorials que defineixen la pera de Lleida, com la dolçor, l’acidesa, la textura i el sabor”. Segons ella, “hem entrenat els tastadors per reconèixer de manera objectiva elements com la forma periforme, la distribució del russeting, el color òptim o la crocanticitat. És un pas endavant per descriure i certificar l’excel·lència d’aquest producte amb criteris científics”, va dir.
Pujol, per la seua part, va subratllar que “amb el suport de la Diputació i el rigor tècnic de l’IRTA, hem aconseguit crear un panel que dona més valor al producte i reforça el seu prestigi”. Va remarcar que “la creació del panel posa en relleu tot el treball que fan els productors i membres del Consell, i és un impuls important perquè la pera de Lleida continuï avançant i destacant dins i fora del país”.
Talarn va afegir que la iniciativa “posa en relleu el paper de Lleida com a referent agroalimentari i consolida la pera de Lleida com una magnífica ambaixadora de la marca Gust de Lleida, que impulsem per donar prestigi als productes locals i reforçar el vincle entre territori i identitat”.