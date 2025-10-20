Redsys registra una incidència en els serveis de pagament com Bizum o targetes
A Lleida, nombrosos comerços no han pogut cobrar amb datàfon
La companyia assegura que la caiguda del servei no té vinculació amb el problema d’Amazon
Redsys ha reconegut que durant la jornada d’aquest dilluns s’ha produït una caiguda temporal en els seus sistemes a causa d’un problema puntual i parcial en la infraestructura de comunicacions. Això ha afectat a algunes operacions de pagament, com les realitzades amb datàfons, targetes o amb Bizum. A Lleida, nombrosos comerços no han pogut cobrar amb datàfon.
La recuperació dels sistemes s’està produint de forma progressiva, per la qual cosa encara poden presentar-se problemes a l’hora de realitzar pagaments. "L’equip tècnic de la companyia ha detectat i resolt la incidència en un breu termini de temps, i el servei es troba ja operatiu", informa la companyia que gestiona la infraestructura de pagaments a Espanya. Ha explicat que ha estat un incident "aïllat", vinculat amb cap altra avaria ni amb factors externs ocorreguts durant el dia d’avui, que ha afectat de forma limitada a algunes operacions de pagament durant el període de la interrupció.
La companyia ha desvinculat aquesta caiguda amb què ha registrat aquest dilluns la plataforma del 'núvol’ d’Amazon, AWS, segons ha informat Europa Press. D’altra banda, Redsys ha lamentat les molèsties que aquesta situació hagi pogut ocasionar als seus clients, entitats financeres i comerços, i ha agraït la seua comprensió i col·laboració. "La companyia reitera el seu compromís amb la fiabilitat, seguretat i continuïtat del servei, reforçant els seus protocols de supervisió i resposta davant d’incidències per garantir el correcte funcionament de la seua infraestructura", conclou.