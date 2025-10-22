El 60% dels lleidatans té com a principal font d'ingressos el seu sou
Segons les dades que l'INE va publicar aquest dimarts
Sis de cada deu lleidatans, en concret el 61,2%, tenien el 2023 com a la seua principal fonts d’ingressos un salari, segons es desprèn de les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Per la seua part, el 20% dels habitants de la província disposen d’una pensió com a ingrés principal.
Lleida
Més de 85.000€ a l'any de mitjana per casa: aquest és el barri més ric de Lleida
JOSEP RIBA SALVANY
La resta d’habitants obtenen les principals retribucions de percebre una prestació d’atur (1,6%), d’un altre tipus de prestacions (4,8%) o d’ingressos alternatius (12,8%). Aquestes dades són similars a les registrades en el conjunt de Catalunya on un 62% de les persones percep un sou i un 18% compten amb una pensió.
Els veïns de Prats i Sansor, els que més ingressen de mitjana a Lleida
Prats i Sansor, ubicat a la comarca de la Cerdanya, és el municipi que registra una renda mitjana més gran per persona, amb un total de 22.721 euros, mentre que Bovera, a les Garrigues, presenta la xifra més baixa, amb 10.924 euros, la qual cosa es tradueix en una diferència de gairebé 12.000 euros de mitjana.
A la part més alta del ranquing es troben també Vilamòs, que amb 22.705 euros per habitant ha caigut a la segona posició després d’ocupar el primer lloc el 2022.