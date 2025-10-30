BBVA guanya un 4,7 % més fins el setembre i aconsegueix un benefici rècord de 7.978 milions
L’entitat no va aconseguir tirar endavant la seua opa sobre el Sabadell fa unes setmanes
El BBVA, que fa unes setmanes no va aconseguir tirar endavant la seua opa sobre el Sabadell, va obtenir en els nou primers mesos de l’any un benefici atribuït rècord de 7.978 milions d’euros, un 4,7 % més que en el mateix període del 2024, gràcies al creixement del crèdit i els ingressos recurrents.
El marge d’interessos de l’entitat, que ha comunicat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) els seus resultats, va créixer un 2% (12,6 % sense tenir en compte la variació de divises), fins els 19.246 milions d’euros, impulsat per Espanya, Mèxic i Turquia.
Les comissions netes van assolir els 6.071 milions d’euros, un 5,5 % més (16,6 % en termes constants) que un any abans, destacant la contribució dels negocis de mitjans de pagament i gestió d’actius, i de Turquia.
El banc ha comunicat també, d’acord amb el compromís que ja va anunciar el seu president, Carlos Torres, quan es va conèixer el fracàs de l’opa al Sabadell, que demà, 31 d’octubre, inicia la recompra d’accions pendent per valor de 993 milions d’euros i que posarà en marxa una recompra addicional quan rebi l’aprovació del Banc Central Europeu (BCE).
El BBVA ha assenyalat que està "totalment compromès amb el seu pla estratègic i els objectius financers per al període 2025-2028, tal com demostren les xifres dels primers nou mesos de 2025."
El benefici atribuït del grup va créixer un 19,8% sense tenir en compte la variació de divises i el marge brut, que representa la suma dels ingressos del grup, va augmentar un 3,7 %, fins els 27.136 milions d’euros (un 16,2 % sense tenir en compte la variació de divises). Segons ha indicat el BBVA, el dinamisme de l’activitat ha impulsat els resultats en els nou primers mesos del 2025 i fins el 30 de setembre els préstecs i avançaments a la clientela havien augmentat un 12,6 % respecte a un any abans i van assolir els 447.901 milions d’euros, impulsats pel segment a l’engròs i amb comportaments destacats a Espanya i Mèxic. Els crèdits a empreses del grup BBVA van créixer un 5,9 % i els préstecs a particulars un 4,2 %, amb un dinamisme més gran dels préstecs al consum i hipotecaris.
Els dipòsits van augmentar el 7,7 %, fins els 471.364 milions, i els recursos de clients van créixer un 7,4 % impulsats per l’evolució dels fons d’inversió, les carteres gestionades i els dipòsits de la clientela.
El BBVA va captar de gener a setembre la xifra rècord de 8,7 milions de nous clients, superant la seua base de clients actius els 80 milions al tancament del tercer trimestre. El resultat d’operacions financeres (ROF) va assolir 1.962 milions d’euros, un 25,6 % menys que en el mateix període de l’any anterior, i la línia d’altres ingressos i càrregues d’explotació va millorar. Les despeses d’explotació del BBVA van créixer un 11 % interanual, fins els 10.360 milions d’euros, a causa de les inversions tecnològiques dels últims exercicis i el creixement de la plantilla.
El ratio d’eficiència del banc va millorar 178 punts bàsics i es va situar en el 38,2% i, quant a la rendibilitat, el retorn sobre el capital tangible (ROTE) es va situar en el 19,7 % al finalitzar setembre i la rendibilitat sobre fons propis (ROE) en el 18,8%. En solvència, el ratio de capital CET1 del BBVA es va situar en el 13,42 % al tancament del tercer trimestre, i la taxa de mora era a aquesta data del 2,8 % i la de cobertura del 84 %, millorant respecte a fa un any.