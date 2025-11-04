EMPRESES
Griñó Ecològic eleva un 5% els ingressos en el primer semestre
Griñó Ecològic, la filial cotitzada del grup lleidatà d’avaluació de residus Griñó, va tancar el primer semestre del 2025 amb uns ingressos de 35,2 milions d’euros, un 4,7% més que en el mateix període de l’any anterior. Segons va avançar el diari Expansión, la firma va assenyalar que el comportament de les vendes “ha estat un èxit” i que l’evolució fins al juny “demostra la tracció comercial i el reconeixement per part dels clients”.
El resultat d’explotació es va situar en 1,6 milions, la qual cosa representa un 4,6% sobre les vendes. Griñó aconsegueix contenir l’impacte dels increments de cost a què s’ha vist exposat gràcies a una política de millora de les relacions amb els seus clients. “Durant el segon semestre esperem que aquests resultats millorin”, va detallar la companyia, que preveu iniciar ben aviat un procés de captació de fons.
La rendibilitat de les dos línies de negoci principals, tractament i serveis, es va resistir per l’augment dels costos, assolint un benefici atribuït de 76.376 euros, un 35% menys.