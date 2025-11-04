L'atur registrat a Lleida puja en 282 persones a l'octubre
La província té 15.863 persones desocupades, 831 menys que fa un any
L'atur registrat a la província de Lleida va pujar en 282 persones a l'octubre, un 1,81% més que al setembre, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball. En total, la demarcació registra 15.863 persones a l'atur, 831 menys que en el mateix mes de fa un any, el que representa un descens interanual del 4,98%.
En el conjunt de Catalunya, l'atur repunta amb 2.400 persones més a l’octubre, un empitjorament del 0,75% en el segon mes consecutiu que va a l’alça. Es tracta d’un increment més moderat que la mitjana habitual del mes i que s’ha repartit entre tots els sectors menys la construcció. Coincidint amb la fi de la temporada turística, s’han registrat 324.495 desocupats, un 3,09% menys que fa un any i la xifra més baixa del mes des del 2007. Catalunya ha incrementat l’atur per sobre de la mitjana espanyola (0,57%) i és la tercera comunitat que suma més desocupats per darrere de Castella i Lleó i Andalusia.
En el conjunt de l'Estat espanyol hi ha un total de 2.443.766 persones registrades als serveis d'ocupació, un 0,91% més que al setembre i un 6,08% menys que a l'octubre del 2024.