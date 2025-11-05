LABORAL
L’atur puja un 1,8% a l’octubre a Lleida, fins a les 15.863 persones
Mentrestant, es perden gairebé 5.000 afiliacions a la Seguretat Social. L’atur creix també a l’Estat després del final de l’estiu però segueix en mínims del 2007
L’atur ha augmentat un 1,8% el mes d’octubre a la província de Lleida situant el nombre d’aturats en 15.863. Això representa 282 persones més que les que hi havia el mes de setembre. Tanmateix, si es compara amb el mateix mes de l’any passat, hi ha un descens d’un 4,98%, amb 831 parats menys, segons les dades del ministeri de Treball.
La majoria d’aturats es concentren en el sector serveis (10.430). El segueix el sector de la indústria amb 1.433 persones, l’agricultura (1.242) i la construcció (1.052), mentre que 1.706 aturats no els consta un treball anterior. L’atur ha crescut a tots els sectors respecte al setembre a excepció de la construcció, que n’ha reduït 24, i la indústria, que ho ha fet en una persona. Dels 282 parats més, 159 corresponen al sector serveis i 72 a l’agricultura, mentre que 76 persones no tenien una feina anterior.
Quant al nombre d’afiliats a la Seguretat Social, aquest va caure un 2,27% respecte al setembre (-4.915), fins als 211.669. Malgrat aquesta caiguda, comparada amb l’octubre del 2024, a Lleida hi ha un 2,8% més d’afiliats (+5.765), percentatge que representa l’increment més alt de Catalunya.
A Catalunya, l’atur ha repuntat amb 2.400 persones a l’octubre, un empitjorament del 0,75% el segon mes consecutiu que va a l’alça. És un augment més moderat que la mitjana habitual del mes i repartit entre tots els sectors menys la construcció.
Coincidint amb el final de la temporada turística, es van registrar 324.495 aturats, un 3,09 per cent menys que fa un any i la xifra més baixa del mes des del 2007. En el conjunt de l’Estat, l’atur va pujar en 22.101 persones en relació amb el mes anterior, encara que és la millor dada d’octubre des de l’any 2022.
La bretxa entre el salari mínim interprofessional (SMI) i el sou més habitual a Espanya (salari modal) s’ha reduït “dràsticament” entre 2018 i 2023, al passar del 40 al 3% per la pèrdua de poder adquisitiu, segons l’Institut Juan de Mariana (IJM).
D’aquesta manera, la bretxa ha passat de superar els 8.000 euros a ser de poc més de 400 euros en aquest període a causa de les polítiques salarials de l’actual Govern espanyol, que han fet que l’SMI passés d’estar al voltant dels 10.000 euros anuals en termes reals a vorejar els 13.370, la qual cosa suposa un increment del 26 per cent. Alhora que l’SMI ha pujat, el sou més comú ha caigut des del 2018 al passar de suposar gairebé 18.000 euros una vegada descomptada la inflació a representar tot just 13.800 euros el 2023. En euros constants, el diferencial entre SMI i salari modal ha passat dels 6.800 euros el 2018 a situar-se gairebé en igualtat el 2023.