PREMIS
Pimec guardona la firma Talkual de Bellpuig
Oriol Aldomà i Marc Ibós, cofundadors i ceos de l’empresa Talkual de Bellpuig, una start-up dedicada a la lluita contra el malbaratament alimentari, rescatant fruites i verdures “imperfectes”, van ser guardonats ahir amb el premi a la Iniciativa Emprenedora que es va atorgar ahir en el marc del II Congrés de Joves Empresaris i Empresàries organitzat per Pimec a Barcelona.
La presidenta de Pime Joves, Gemma Roy, va reivindicar davant dels més de 200 assistents a l’esdeveniment els joves empresaris com el motor del progrés i el creixement de Catalunya. En aquesta línia, el president de Pimec, Antonio Cañete, va defensar la “capacitat emprenedora de Catalunya”, però va reclamar “crear i afavorir les condicions perquè això pugui continuar i progressar, perquè el nou món l’han de liderar els joves”.