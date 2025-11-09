PORCÍ
La cabanya porcina de Lleida continua creixent amb els porcs d’engreix al capdavant
A les granges de la província hi havia més de 4,75 milions d’animals al maig, en contrast amb la tendència al descens d’Europa. Els preus de la carn acumulen una caiguda del 25% des del mes de juliol
Mentre la majoria dels països productors de porcí europeus van reduint a poc a poc la seua cabanya, a Espanya en general i a les granges de Lleida en concret, continua creixent. Així, a data del mes de maig passat, el nombre d’exemplars a la granges lleidatanes arribava als 4.759.873, la qual cosa suposa un 5,9 per cent més respecte al maig del 2024. Així ho constata l’última enquesta provisional del departament d’Agricultura. Si comparem aquesta xifra amb el cens de fa deu anys (2015) és un 12,6 per cent superior, la qual cosa demostra que es continua avançant en la gestió de la producció de les explotacions ramaderes.
La cabanya lleidatana creix en totes les classificacions tret d’en els animals de 20 a 49 quilos, amb una caiguda del 27,4 per cent respecte a l’any passat, amb 908.903 porcs. Tanmateix, l’augment del nombre d’exemplars destinats a engreixament (de més de 49 quilos), que suposen el 43,1 per cent de la cabanya porcina total lleidatana, fins superar els 2.054.402 animals, compensa aquesta disminució en els animals de menys de 50 quilos.
Pel que fa a les verres mares reproductores, són 317.227 unitats que suposen un 6,6% del total. Representen un 4,9 per cent més que l’any 2022 i un 14,7% més que fa una dècada. D’aquesta manera, Lleida és la segona província amb més volum de producció porcina de l’Estat, només superada per Osca.
En contraposició a les xifres de la producció lleidatana, el sector porcí europeu continua immers en una fase d’ajustament estructural. Així, segons l’informe EU Pigmeat Market Situation, publicat el 22 de maig passat per la direcció general d’Agricultura de la Comissió Europea, el cens de porcs a la Unió Europea es va situar el desembre del 2024 en 131,9 milions de caps, la qual cosa representa una reducció del 0,7 per cent respecte a l’any anterior.
Quant al preu de la carn, les cotitzacions disminueixen des de mitjans del mes de juliol passat. En concret, la llotja de preus de Mercolleida ha marcat aquesta setmana un preu d’1,37 euros per quilo de porc viu, la qual cosa són 45 cèntims menys per quilo que el 10 de juliol passat, amb la cotització més alta de l’any (1,82 euros/quilo).
A més, el preu d’aquesta setmana és un 9,8 per cent inferior al de finals del 2024 (1,57 euros/quilo).
Contactes amb la Xina
Mentrestant, la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc) es troba a Shanghai entaulant contactes amb institucions xineses en el marc de la China International Import Expo–CIIE.
Aquestes reunions incideixen en l’objectiu d’enfortir les relacions institucionals i comercials amb el mercat xinès, primera destinació de les exportacions del sector porcí de capa blanca estatal.