EMPRESES
El Gremi de Tallers s’uneix a l’Associació d’Automoció
La nova entitat s’integra sota el paraigua de la Femel
El Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils i l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció van formalitzar ahir la seua unificació i l’adhesió a la Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de Lleida (Femel) amb la firma del pacte a la seu de la patronal, que ja integra sota el seu paraigua més d’un miler d’empreses del sector del metall lleidatà i 20.900 treballadors.
La nova entitat que sorgeix de l’aliança entre el sector de l’automoció i el de la reparació de vehicles suma a prop de mig miler d’empreses i 5.000 treballadors i centrarà la seua estratègia en tres grans eixos de treball. El primer serà impulsar la formació i la retenció de talent per fer front a la falta de professionals qualificats, apostant per la Formación Profesional Dual. El segon promoure la innovació, la digitalització i la sostenibilitat com a motor de la competitivitat del sector. Finalment, busquen reforçar la representació del sector davant les administracions i agents socials per defensar els seus interessos i contribuir al desenvolupament econòmic del territori.
Els presidents del Gremi i l’associació, Antoni Esteve i Mario Pinilla, van coincidir a remarcar que “aquest acord marca un abans i un després per al sector”.