Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya demana un “sí” ferm a la modernització del canal d’Urgell i vol més suport públic
La votació dels regants està prevista pel 21 de desembre de 2025, tot i que sindicats com Unió de Pagesos han sol·licitat ajornar-la novament
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) ha fet una crida directa als regants del canal d'Urgell perquè donin suport a la modernització de la infraestructura en la votació prevista pel proper 21 de desembre de 2025. El sindicat adverteix que qualsevol ajornament en aquesta decisió "és perdre un temps que el sector no té", en contraposició a la sol·licitud feta fa uns dies per Unió de Pagesos (UP) de retardar aquesta consulta al·legant manca d'informació, entre altres motius. JARC considera que davant un futur amb sequeres cada cop més freqüents, la modernització del sistema de regadiu és imprescindible i reclama al Govern "mesures immediates de suport" per garantir la liquiditat dels productors.
Des de l'organització agrària s'ha remarcat que el sistema de reg modernitzat resulta fonamental per assegurar produccions estables i dotar de valor les terres que en secà ofereixen sovint rendiments baixos i insuficients per mantenir explotacions viables. Esmeralda Rourera, presidenta de JARC a Lleida, ha manifestat que cal gestionar l'aigua amb "intel·ligència i eficiència si es vol un territori viu i amb futur", motiu pel qual considera que el "sí" és "imprescindible el 21 de desembre".
L'entitat subratlla que aquesta millora tecnològica no només incrementaria la productivitat, sinó que permetria afrontar amb garanties un context climàtic advers que, segons les previsions, s'intensificarà en els propers anys.
Demanda de suport financer a les administracions
JARC afirma comprendre perfectament la preocupació dels regants pel cost econòmic que suposarà la inversió en modernització i insisteix que facilitar-la és responsabilitat directa de les administracions públiques. Per aquest motiu, l'organització ha intensificat les accions de pressió al Govern amb l'objectiu que s'activin solucions de finançament i ajuts directes que facin viable el projecte.
Entre les iniciatives que s'estan treballant actualment, destaquen les línies de l'ICF Agroclima, així com nous ajuts específics per a la modernització que encara s'han d'acabar de definir i implementar "urgentment". Segons Rourera, el procés de modernització serà "més fàcil" si es garanteix que ningú quedi enrere, apostant perquè l'administració asseguri l'accés universal a aquestes millores per incrementar el valor productiu del territori lleidatà.