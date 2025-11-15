COOPERATIVES
ActelGrup reivindica el paper estratègic del cooperativisme
Durant un debat d’AgroActiva’t
ActelGrup va celebrar ahir una nova edició de la jornada Espais de diàleg, un partit inclòs en el programa formatiu AgroActiva’t, de la Generalitat i el ministeri de Treball, en la qual es va reflexionar sobre els reptes del mercat global i el paper de les cooperatives com a motors de transformació econòmica i social. Sota el lema de la jornada “Competir amb valors: l’evolució del model cooperatiu davant les noves demandes del mercat”, la directora general d’ActelGrup, Teresa Teixiné, va destacar el paper estratègic de les cooperatives de segon grau en un sector que necessita diversificació, innovació i sostenibilitat.
“Avui, més que mai, la cooperació és la clau per afrontar els reptes del futur”, va assenyalar. El director general de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya, Gabriel Trenzado, va subratllar la necessitat de reforçar la gestió interna per afrontar la competència internacional. Per la seua part, José Antonio Benito, president de Coviran, va explicar com la seua cooperativa ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum i a les dinàmiques actuals de la distribució sense desvincular-se del territori. Des del grup Mondragón, Leire Mugerza va posar de relleu la contribució del cooperativisme a la cohesió social i territorial.