ENTREVISTA
Francisco González, director general de Plusfresc: «Plusfresc creixerà a Lleida i enguany hem invertit 9 milions»
Quins són els fonaments del pla estratègic de Plusfresc?
Treballem amb un pla 2025-2027 amb cinc línies de treball importants. Una, el que anomenem les tres S: sostenible, saludable i seguretat alimentària. Estem amb els productors i cuidem l’entorn. Un altre punt important és la innovació. Sunka és la nostra botiga laboratori, on preparem el que anomenem càpsules, com el forn del peix, el tall de pernil... Ho provem en aquesta botiga i si funciona ho portem a la resta. El tercer punt són les botigues perquè l’objectiu és acabar aquest pla estratègic tenint-ne cent. Ara en tenim 89, per tant, en dos anys n’hauríem d’obrir onze. I un altre pilar són les persones. Treballem amb un triangle: persones-clients, persones-empleats i persones-societat. I el cinquè pla és el que anomenem de frescos. És una aposta clara amb venda assistida. Tenir molt producte al taulell requereix formació. Per això, treballem en l’escola de frescos per formar els equips, com per exemple en peixateria.
Tenen previst implementar més botigues a Lleida?
Sí, l’objectiu és ser a tots els barris que desenvolupin un pla parcial. Hi ha barris en els quals ara no hi som i volem ser-hi i hi serem. Tenim un pla de recerca de locals a Lleida ciutat i també a la província. Pràcticament el 90% de les nostres botigues són a la província. En tenim també a Tarragona i altres a Barcelona i voltants, però l’objectiu clarament és Lleida.
Quin tipus de local busquen?
Tenim tres formats. El complet té venda assistida de carn i peix. El mixt té o bé carnisseria o peixateria assistida. I el bàsic és la botiga de proximitat.
Quina és la quota de mercat en superfície a Lleida?
Som líders amb un 21,3% del total i hem d’apostar per continuar sent-ho.
Com estan evolucionant les vendes de Plusfresc aquest any?
El creixement està anant bé. Més o menys podríem acabar amb un augment al voltant del 5%, després que el 2024 superéssim per primera vegada els dos-cents milions d’euros, concretament 202,9.
A quant ascendeix el capítol d’inversions aquest any?
Aquest any ens trobem al voltant dels 9 milions i l’any que ve s’incrementarà perquè venen moltes obertures de botigues i lògicament haurem d’incrementar la inversió.
Quants llocs de treball genera Plusfresc?
En aquest moment 1.500 treballadors directes, dels quals 700 a Lleida ciutat. A més, hi ha tota la gent que col·labora amb nosaltres, per exemple els qui ens porten el congelat.
Tenen dificultats per trobar personal?
Molta. Per a gent més jove la distribució no és tan atractiva com ho havia estat, ja que no volen treballar els caps de setmana, que és quan realment tenim més venda. No trobem personal sobretot per als taulells, per això hem muntat el que anomenem l’escola de frescos. Fem també formació per als directors, preparem tot el nostre equip directiu, que és de promoció interna, també els responsables de la secció de peixateria i carnisseria, per exemple. Potenciem molt la promoció interna.
Noten canvis d’hàbits del consumidor?
Hi ha un canvi important i n’hi haurà més en els propers anys en els formats. D’una banda, nosaltres tenim producte cuinat, però fet aquí a Plusfresc, al punt de venda. Després tenim el taller de la fruita i verdura, on preparem tots els productes, a més dels sucs, les cremes... Els plats preparats, el producte a punt per menjar, és una tendència que ve. Alhora, tenim molt client que cuina a casa. El millennial busca, més que un plat preparat, una solució a les seues necessitats. Al client més sènior li agrada comprar frescos al taulell i rebre el consell del personal de peixateria o carnisseria i cuinar.
Hi ha més canvis a l’hora de fer la compra?
Les compres són cada vegada més petites i recurrents per diversos motius. D’una banda, per la conscienciació contra el malbaratament alimentari. El client ve en moltes ocasions amb llistes més curtes de productes, i en el cas de productes frescos venen a comprar més al dia. Abans compràvem per a tota la setmana.
Com va la venda a internet?
Hi treballem des de l’any 2000 i per a nosaltres és un servei, com si fos una botiga més. Hem de tenir aquesta oferta perquè hi ha un client d’internet, només compra a la xarxa. No ens dona beneficis, per a nosaltres és neutre, ni perdem ni guanyem.