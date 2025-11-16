OCUPACIÓ
El salari mitjà a Lleida va augmentar l’any passat un 4,75%, fins als 23.538 euros
Els sous de més de 78.800 lleidatans no superaven el mínim interprofessional . Les dones van cobrar 2.900 euros menys que els homes i els joves van ser els més perjudicats per la precarietat
El salari mitjà dels treballadors de la província de Lleida va créixer el 2024 un 4,75% fins a situar-se en els 23.538 euros anuals. Així ho constaten les dades publicades per l’Agència Tributària, que assenyalen que, de mitjana, els lleidatans van cobrar per la seua feina al llarg de l’any passat 1.067 euros més que el 2023 o, el que és el mateix, uns 76 euros més al mes en 14 pagues.
Malgrat aquest increment, els sous dels lleidatans es van quedar 4.389 euros per sota del registrat a Catalunya, que va assolir els 27.927 euros anuals de mitjana, i és el més baix de tot el territori.
Malgrat aquest increment, un total de 78.816 lleidatans van cobrar l’any passat menys que el salari mínim interprofessional (SMI). En concret, 40.417 van tenir ingressos salarials mitjans de tot just 3.525 euros al llarg de l’exercici i 38.399 es van situar al voltant de 12.070 euros. Aquestes dades no volen dir que aquests treballadors estiguessin percebent ingressos per sota de la llei, perquè pot tractar-se de persones amb jornades parcials o que només tinguessin un contracte eventual per un període curt de temps. Però el cert és que aquests treballadors que ni tan sols van ingressar l’SMI representen el 37% de totes les persones que van tenir un salari el 2024, que van sumar 215.198 treballadors.
Entre aquells amb honoraris més baixos es troben els joves, molt perjudicats per la precarietat laboral i la parcialitat. I és que els treballadors entre 18 i 25 anys van tenir uns ingressos de tot just 10.442 euros anuals. I els menors de 18 no assolien ni els 2.200 euros a l’any.
També les dones continuen sent un dels col·lectius que més pateixen la precarietat laboral, ja que són les més afectades per la temporalitat, la pluriocupació i la parcialitat. Mostra d’això és que les lleidatanes van ingressar durant l’any passat 2.899 euros de mitjana menys que els lleidatans, la qual cosa situa la bretxa de gènere en l’11,66 per cent. La diferència salarial es fa notable, sobretot, a partir dels 35 anys, a causa que moltes dones es veuen obligades a haver de compaginar la feina fora de casa amb cures familiars.
Al contrari, els treballadors d’altres serveis personals o de lleure, que inclou, entre altres, comerços com les perruqueries, els centres d’estètica o les funeràries, es troben a la cua, amb uns honoraris que amb prou feines superen els 13.100 euros anuals. A aquests els segueixen els treballadors del camp, amb salaris de 15.640 euros. A la part mitjana de la taula se situen sectors com el comerç, els salaris del qual se situen al voltant dels 20.572 euros anuals. També el de la construcció, amb sous mitjans de 22.687 euros i el de la indústria, amb 26.792 euros anuals. Aquells dedicats a serveis d’empreses van cobrar 18.759 euros anuals.
Els empleats en finances són els que més cobren
El sou mitjà que cobren els lleidatans varia molt depenent del sector a què es dediquin. Aquells que treballen per a entitats financeres o asseguradores són els que perceben uns honoraris més elevats, al voltant d’uns 46.074 euros anuals de mitjana. En la part alta de la taula també se situen aquells que es dediquen als serveis socials, amb sous mitjans de 31.466 euros a l’any, i aquells que treballen en el sector de la informació i les comunicacions, amb una mitjana de 31.300 euros anuals. El top 4 el tanquen els empleats de la indústria extractiva i l’energia, amb salaris de 30.993 euros anuals.
Hi ha 325 lleidatans amb un sou anual per sobre dels 238.580 euros
Malgrat que hi ha un gruix important de lleidatans que ingressen sous amb prou feines superiors al salari mínim interprofessional, també hi ha a la província un grup de persones que multiplica fins per més de deu aquest salari base. En concret, durant l’any passat l’Agència Tributària tenia comptabilitzats 325 lleidatans amb un salari mitjà anual que es va situar per sobre dels 238.584 euros. Així mateix, hi havia un altre grup de 561 treballadors amb un sou que superava també les sis xifres, situant-se de mitjana per sobre dels 134.000 euros. En total, durant l’any passat hi va haver 84.123 lleidatans amb un salari que va superar la mitjana anual, fixada en els 23.538 euros.