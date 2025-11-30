AGRICULTURA
Els sinistres per pedra, els més elevats en 10 anys
Al camp lleidatà, amb 36.927 hectàrees afectades. Les indemnitzacions d’Agroseguro arriben als 44,3 milions
Aquest any s’ha convertit ja en l’exercici amb més sinistralitat agrària per fenòmens tempestuosos de l’última dècada a la província de Lleida, segons destaca Agroseguro amb dades des d’inici d’any fins al 31 d’octubre. Les tempestes de pedra, pluja torrencial i vent registrades al llarg de tot l’any van provocar danys sense precedents en moltes comarques, sent especialment severs els episodis de pedra registrats durant els mesos d’abril i maig a les comarques del Segrià i l’Urgell. En total, la superfície danyada ascendeix a 36.927 hectàrees, molt per sobre de les 23.203 declarades el 2020, la segona xifra més alta dels últims deu anys. Per la seua part, l’import abonat per Agroseguro per aquests sinistres arriba als 44,3 milions d’euros, superant en més d’un 30% el que es va pagar fa cinc anys.
La suma d’indemnitzacions més gran correspon als productors fructícoles (38,66 milions abonats per fenòmens tempestuosos, principalment en el préssec –21 milions d’euros–). A continuació, se situen els productors de cultius herbacis amb 5,10 milions en indemnitzacions. La resta, fins assolir els 44,30 milions correspon a productors lleidatans assegurats en altres línies d’assegurança.
En total, l’estimació d’indemnitzacions de l’exercici 2025, sumant tots els riscos i sinistres, assoleix a la demarcació els 57 milions d’euros. D’aquest total, gairebé el 99% ja estan abonats. A més dels riscos associats als fenòmens tempestuosos (44,3 milions), cal sumar els 11,3 milions que sumen el conjunt de les línies pecuàries, danys per incendi (1,2 milions), així com altres –de caràcter més puntual– per altres riscos inclosos en l’assegurança agrària.
En el conjunt de Catalunya les indemnitzacions per fenòmens tempestuosos van arribar als 49,1 milions d’euros, per la qual cosa més del 90% pertany a les indemnitzades a Lleida. A nivell estatal la xifra se situa en els 446 milions, la més elevada registrada en un any.