Mercolleida abaixa 10 cèntims més el preu del porc: ja són 25 cèntims que els productors perdran per quilo
La llotja lleidatana demana el sacrifici urgent dels 30.000 animals de les granges properes al focus de Collserola per evitar que s'agreugi la situació
Mercolleida ha tornat a reduir el preu de la carn de porc en 10 cèntims per quilo i adverteix que la situació continua sent molt greu pel brot de pesta porcina africana (PPA), malgrat que algunes negociacions bilaterals amb països com la Xina hagin començat a donar resultats positius. De fet, Corea del Sud ja ha confirmat que faran servir el mateix model regional per importar productes porcins.
Aquesta és la segona rebaixa consecutiva que aplica la llotja de referència de preus porcins a l'Estat, després de la reducció de la mateixa quantitat que ja va aprovar dilluns passat. A hores d'ara, els productors estarien perdent 25 cèntims per quilo de porc, després de les dues rebaixes.
Mercolleida ja ha avisat que els escorxadors es quedaran sense espai per carn congelada “en qüestió de dies”. El director general, Miquel Àngel Bergés ha dit que és “bàsic” sacrificar els porcs senglars del radi de 20 quilòmetres del brot amb la “màxima celeritat” i també sacrificar els 30.000 porcs d’engreix de les granges de la zona propera al focus.
“S’ha de trobar una solució ràpida per sacrificar els porcs i donar-los una sortida”, ha dit Bergés després d’una altra reunió extraordinària de les juntes de preus del porc d'engreix, de la verra i del garrí per analitzar l'impacte dels darrers casos detectats a Collserola.
El director general de la llotja ha assegurat que la petició de sacrificar “tots” els porcs senglars de la zona de Collserola i de “buidar totes les granges d’engreix” és “una proposta de tot el sector ramader industrial i porcí”. “Tothom és conscient de la gravetat de la situació”, ha afirmat.
El director general de la llotja ha volgut donar un missatge d’”unitat” del sector i ha reclamat a les administracions “màxima celeritat” per actuar sobre la zona zero, tot insistint que l’única manera de “garantir que el virus no sortirà de la zona i saltar a altres comarques o fins i tot demarcacions” és “sacrificant els porcs senglars” que hi hagi.
Bergés ha assegurat que “tot el sector hi està perdent” amb aquest brot i ha afirmat que hi ha hagut “discussió” a les reunions però s’ha acabat decidint per abaixar 10 cèntims el preu de referència perquè encara que alguns països com la Xina o Corea “han obert” els seus mercats fora de la zona restringida, “la situació segueix sent greu”.
En aquest sentit, ha afirmat que “fins que no es pugui agafar fluïdesa amb l’exportació a tercers països passaran encara uns dies”. “El primordial continua sent sacrificar els porcs i permetre que els escorxadors tinguin marge per treure carn i sacrificar a bon ritme”, ha afirmat.
Bergés ha subratllat que un dels principals problemes amb els quals es troba el sector porcí és que “la capacitat d'estoc de carn congelada als exportadors, no de Catalunya sinó de tot Espanya, està arribant als seus límits”.
Amb la rebaixa de preus, la llotja pretén “donar oxigen i marge a l’escorxador perquè mantingui matança puguin tenir una política comercial agressiva a Europa”. “S’ha de treure el màxim que es pugui en fresc cap al mercat interior i cap a Europa”, ha afegit.