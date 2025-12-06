AIGUA
Més de 40 depuradores de Lleida hauran de tractar microplàstics
A la de la capital caldrà processar fàrmacs i cosmètics
L’entrada en vigor de la directiva 2024/3019 sobre aigües residuals urbanes, amb data límit de transposició a les normatives estatals el setembre del 2027, obligarà els gestors de més de 40 estacions de tractament de la demarcació de Lleida a efectuar el “control de microplàstics a l’entrada i la sortida” d’aquestes instal·lacions, segons recull l’ETI (Esquema de Temes Importants) del PHE (Pla Hidrològic de l’Ebre), que porta en fase de consulta pública des del 28 de novembre.
La mesura afecta “les depuradores d’aigües residuals urbanes de més de 10.000 habitants equivalents” (unitat de càrrega contaminant que es calcula per mitjanes de persones), que a Lleida són un total de 44. També hauran de tractar els PFA (substàncies perfluoroalquils i pilifluoroalquils) “quan l’abocament es produeixi en una zona de captació d’aigües per a consum humà”.
Algunes, sempre que siguin assenyalades “en funció del risc”, hauran de complir una de les exigències que amb seguretat haurà de complir la de Lleida ciutat, la població equivalent de la qual és de 250.000 habitants. Es tracta de l’obligació d’incorporar un “tractament quaternari” per processar “els residus de productes farmacèutics i cosmètics” de les aigües residuals.
Aquestes substàncies, a les quals s’afegeixen els nanomaterials, els fitosanitaris i els COP (Contaminants Orgànics Persistents), són els anomenats “contaminants emergents”, que “poden representar un risc significatiu per a la salut humana i el medi ambient”.
No són substàncies noves, ja que s’utilitzen “en tota mena d’aplicacions”, però “gràcies als avenços en les tècniques analítiques poden ser quantificades a concentracions molt baixes” i se’n pot implementar la detecció.