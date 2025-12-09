LABORAL
Nova vaga del transport de viatgers per exigir sous dignes
Al fracassar l’última negociació entre sindicats i patronal . Denuncien que els 700 treballadors de la província cobren fins a 400 € menys que els de Barcelona
Més de mig centenar de treballadors del sector del transport de viatgers per carretera es van concentrar ahir durant dos hores al matí i a la tarda davant l’estació d’autobusos de Lleida convocats pels sindicats CCOO i UGT per reivindicar “unes condicions laborals dignes”, especialment en termes salarials. Aquesta jornada de vaga, la segona que porten a terme en un mes i que va comptar amb un 70% de seguiment segons sindicats, arriba després que fracassés l’última proposta de mediació feta pel Tribunal Laboral de Catalunya. Segons els sindicats, la patronal ha rebutjat l’última proposta posada sobre la taula per a la pujada dels sous, malgrat que la diferència entre les parts se situa en un 0,25% anual (1% en quatre anys), que equivaldria a una pujada de 10,25 euros bruts mensuals per treballador. El sector, que a la província de Lleida compta amb uns 700 treballadors, denuncia que els sous al conveni són els més baixos de Catalunya i els cinquens a nivell estatal, trobant-se fins a 400 euros per sota del que pot cobrar un conductor dins de la mateixa empresa a Barcelona o Girona. “Tenim un salari base que tot just supera els mil euros. Això ens obliga a fer hores extres, amb el desgast físic que suposa per als treballadors i el perill que comporta per als usuaris”, van explicar els representants dels sindicats. Aquesta situació, van afegir, agreuja el problema de la falta de relleu generacional que pateixen les empreses. “Molts conductors prefereixen anar-se’n a treballar a altres províncies, com Osca, perquè els sous són més elevats”, van asseverar. L’afectació de la vaga per als usuaris va ser mínima, van indicar els sindicats, ja que al ser un festiu únicament circulaven les línies interprovincials.
Els treballadors del sector també es van concentrar a l’entrada de Vielha, a la carretera N-230.