SANITAT
Illa diu que “res permet concloure” que la PPA provingui d’un laboratori
Defensa davant del Parlament la gestió de la crisi i Ordeig. L’oposició recrimina el seu viatge a Mèxic en ple esclat i Junts demana reprovar el conseller
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar ahir que “a data d’avui” no es pot concloure que l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) sigui alguna instal·lació o centre català que treballa amb aquest virus. Al Parlament, on va dir que s’han investigat sis centres científics i empreses privades, va apuntar que les informacions que tenen apunten que les instal·lacions, els procediments i els coneixements dels professionals de l’IRTA-CReSA són “adequats”. Va insistir que els esforços del Govern se centren a contenir el brot i capturar senglars.
Així, Illa va explicar dos de les cinc línies de treball que estan obertes per descobrir l’origen del brot i que estan a càrrec del Govern: l’auditoria de les instal·lacions de l’IRTA-CReSA i l’enviament de la seqüenciació del virus per comprovar si el trobat en els senglars és el mateix. Les altres investigacions les han obert el ministeri d’Agricultura, les autoritats europees i els cossos de seguretat de l’Estat.
Virus nou
Segons Illa, la informació que, ara per ara, els han fet arribar totes aquestes autoritats permeten concloure que el virus no surt d’un laboratori i que aquest és un virus nou, catalogat com a tipus 29.
Així mateix, va assegurar que el conseller Òscar Ordeig té tot el seu “suport” i va anunciar que compareixerà de forma regular, sigui mensualment o cada dos setmanes, en comissió al Parlament.
Tanmateix, pràcticament tots els partits de l’oposició van recriminar al president el seu viatge a Mèxic en ple esclat de la crisi i van carregar contra les declaracions d’Ordeig per assegurar en un primer moment que la principal hipòtesi de l’origen del brot de pesta porcina provenia d’un entrepà contaminat.
A més, els partits independentistes van carregar contra la presència de l’Exèrcit espanyol a la zona del brot per contenir la crisi. Junts va anar més enllà al demanar la reprovació del conseller Ordeig per la seua gestió d’aquesta crisi. La CUP va demanar un nou model per al territori i va criticar que “Ponent es converteixi en l’abocador del país”.
L’ajuntament de Fraga ha autoritzat l’ús del 20% de les instal·lacions de la Unitat d’Emmagatzemament del SENPA a la Societat de Caçadors La Maza per emmagatzemar temporalment els senglars caçats en el marc de la campanya derivada de la pesta porcina africana.