SEGURETAT
Llum verda a la pujada de la pensió mínima i a l’ingrés mínim vital per al 2026
El 2026, les no contributives i l’ingrés mínim vital s’incrementaran un 11,4%. El Govern central ho inclou dins de l’escut social que haurà de convalidar el Congrés
El Consell de Ministres va donar ahir llum verda a la pujada general del 2,7% per a les pensions de cara a l’any vinent, així com a l’increment addicional per a les mínimes, que pujaran més d’un 7%, mentre que les no contributives i les quanties de l’ingrés mínim vital (IMV) s’incrementaran un 11,4%. Segons va anunciar la ministra d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i nova portaveu del Govern de l’Estat, Elma Saiz, també es va aprovar en aquesta última reunió de l’any mantenir el 2026 les cotitzacions socials que abonen els treballadors autònoms.
L’increment del 2,7% beneficiarà els 9,4 milions de persones que reben més de 10,4 milions de pensions contributives, a més de les 734.900 pensions corresponents al Règim de Classes Passives de l’Estat. En el cas de la demarcació de Lleida, on la pensió mitjana se situa en els 1.191,62 euros mensuals, això suposarà un increment d’uns 32 euros al mes o 386 d’anuals. Dins de les mínimes, el percentatge serà més gran per a pensions amb cònjuge a càrrec i de viudetat amb càrregues familiars que augmentaran també un 11,4 %. Les pensions de vellesa i invalidesa (SOVI) es revaloritzaran en un 7,07 % per al 2026, ha detallat Inclusió.
Amb respecte a la congelació de la quota d’autònoms, Saiz va explicar que es prorroguen mentre es continua negociant amb el col·lectiu, que es va revelar davant d’una proposta de pujada per a l’any que ve que va ser retirada pel Govern central. Executiu, associacions d’autònoms i sindicats han de negociar cada any l’actualització de les cotitzacions que abonen els treballadors per compte propi amb l’objectiu que cotitzin en funció dels seus ingressos reals.
Per a això, tal com van acordar el 2022, al llarg de deu anys –acabant en 2032– han de pactar cada tres anys els trams de cotització i les quotes a abonar, cosa que havien d’haver consensuat ara per al període 2026-2028, però que no ha estat possible per falta de consens.
El president d’ATA i vicepresident de la CEOE, Lorenzo Amor, van celebrar la decisió de la Moncloa.
Totes aquestes mesures aniran en un mateix decret juntament amb la resta d’iniciatives del denominat “escut social” i hauran de ser aprovades en el Congrés. Val a recordar que l’any passat el Govern no va aconseguir convalidar la pujada de pensions fins que no es va portar separada, una exigència que el PP ha tornat a posar enguany a sobre de la taula.