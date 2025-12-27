SEGURETAT
La nòmina de les pensions arriba als 1.720 milions
Aquest any a Lleida, i suposa un altre rècord històric. La pensió mitjana al desembre se situa en 1.192,82 euros
La Seguretat Social ha desemborsat més de 1.720 milions d’euros aquest any per fer front al pagament de les pensions a Lleida, una xifra que suposa un nou rècord i un increment del 6,4% respecte al 2024, que va comptar amb un pagament de més de 1.617 milions d’euros.
Al desembre, la pensió mitjana a la província de Lleida s’ha situat en 1.192,82 euros, un 4,86% més que el mateix mes de l’any passat, mentre que el total de pensionistes ha arribat a 104.629 persones, segons les dades del ministeri d’Inclusió i Seguretat Social.
La majoria de prestacions van ser de jubilació, que s’ha situat en 1.362,66 euros, la qual cosa suposa un increment del 4,83% respecte a desembre del 2024, i compta amb 65.969 pensionistes. Les segueixen per nombre de pensions abonades les de viudetat, amb una mitjana de 823,75 euros, les d’incapacitat permanent (1.178,80 euros), orfandat (472,16 euros) i favor de familiars (847,81 euros).
Les pensions amb complement a mínims (19.335) van representar el 18,5% del total a Lleida, amb una evident diferència entre dones (24,5%) i homes (11,4%). Respecte al complement de bretxa de gènere, a Lleida van ser 12.043 les pensions que van comptar-ne, amb un import mitjà de 71 euros.
Lleida, a més, continua sent la província amb pensions més baixes a Catalunya, que aquest mes ha abonat 1.815.462 prestacions amb una mitjana de 1.370,39 euros. En el cas d’Espanya, la prestació mitjana va quedar en 1.317,71 euros amb 10.434.856 pensions.
Pujada general
Així mateix, el Consell de Ministres ha donat llum verda aquesta setmana a la pujada general del 2,7% de les pensions per a l’any que ve, que suposarà un augment d’uns 32 euros al mes o 386 euros a l’any a la província de Lleida. Les pensions mínimes rebran un increment addicional del 7%, mentre que les no contributives i les quanties de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) augmentaran un 11,4 per cent.