Aquestes són les quotes mensuals que pagaran els autònoms aquest any depenent dels seus ingressos
La Seguretat Social manté tarifes ajustades als rendiments nets, després de la congelació de les bases
Els treballadors autònoms a Espanya s’enfrontaran aquest 2026 a quotes mensuals a la Seguretat Social que oscil·laran entre els 200 i els 590 euros, depenent directament dels seus rendiments nets. Aquestes quantitats, que s’aplicaran als qui cotitzin per la base mínima, romandran congelades respecte a les de 2025, una decisió governamental a l’espera d’un acord definitiu amb les organitzacions del sector. Aquest sistema de cotització per ingressos reals, implementat a començaments de 2023, implica l’obligatorietat de presentar la declaració de la Renda per a tots els inscrits.
La mesura de mantenir les quotes sense canvis per al 2026 s’ha pres mentre el govern espanyol busca consensuar amb les principals organitzacions d’autònoms i els agents socials un model que asseguri que el col·lectiu cotitzi de forma més ajustada als seus ingressos reals. Aquest esquema de cotització, pactat amb el sector, va iniciar el seu camí a començaments de 2023 i contempla un període de transició de nou anys, estenent-se fins el 2032. El sistema s’estructura en 15 trams de cotització; el 2024, les quotes mínimes es van situar entre els 225 i els 530 euros, mentre que el 2025 es van establir des dels 200 fins els 590 euros mensuals, xifres que es replicaran al pròxim exercici.
Càlcul i Ajustament de Quotes
Per determinar la quota corresponent, els autònoms han de calcular els seus rendiments nets, que resulten de deduir dels ingressos totes aquelles despeses inherents a l’exercici de la seua activitat i que són necessaris per a l’obtenció dels esmentats ingressos. A aquesta quantitat se li aplica una deducció addicional per despeses genèriques del 7%, percentatge que es redueix al 3% per als autònoms societaris. El resultat final d’aquesta operació és la xifra que establirà la base de cotització i, per tant, la quota mensual a abonar.
Els treballadors per compte propi tenen la flexibilitat d’informar la Seguretat Social sobre la seua previsió d’ingressos anuals. A més, poden ajustar la seua cotització fins en sis ocasions durant l’exercici, la qual cosa permet adaptar la quota a les variacions d’ingressos o a l’estacionalitat de la seua activitat professional. Aquesta possibilitat de canviar de tram cada dos mesos ofereix una adaptabilitat més gran al sistema.
Obligació de Declarar la Renda
Una de les conseqüències directes d’aquest nou sistema de cotització és l’obligatorietat de presentar la declaració de la Renda per a totes aquelles persones que hagin estat donades d’alta com a autònoms, fins i tot si el seu període d’alta ha estat d’un sol dia. Aquesta mesura representa un canvi significatiu, ja que abans de l’entrada en vigor de l’actual model, només estaven obligats a això els autònoms persones físiques que haguessin obtingut més de 1.000 euros de rendiments nets en el seu negoci durant l’any previ.
En finalitzar l’exercici fiscal i una vegada que es coneixen els rendiments nets anuals definitius, es procedeix a la regularització de les cotitzacions. Això implica que la Seguretat Social tornarà o reclamarà les quotes corresponents en cas que el tram de rendiments nets definitius difereixi de l’indicat per les previsions realitzades al llarg de l’any.
Detall de Trams de Cotització per al 2026
De cara al proper any 2026, que arranca l’1 de gener, les quotes mensuals per a un autònom que cotitzi per la base mínima i els rendiments nets del qual se situïn entre menys de 670 euros al mes i els 1.700 euros, oscil·laran entre els 200 i els 294 euros. Aquesta forquilla dependrà del tram d’ingressos en el qual s’ubiqui el treballador i de la base de cotització associada. Aquests sis primers trams del nou sistema inclouen rendiments nets de fins 670 euros i des d’aquesta xifra fins els 1.700 euros mensuals.
Per a aquells amb rendiments nets superiors a partir dels 1.700 euros, les quotes es mouran en un rang que va des dels 350 fins els 590 euros, sempre que es cotitzi per la base mínima. Un autònom amb rendiments nets entre 3.620 i 4.050 euros mensuals (corresponent al tram 13) i que cotitzi per la base mínima, abonarà 490 euros al mes. Finalment, en el quinzè i últim tram, s’inclouen tots els autònoms amb rendiments nets que superin els 6.000 euros mensuals. La seua quota per al proper any 2026, si cotitzen per la base mínima, serà de 590 euros mensuals, el que representa 60 euros més que el 2024 i 90 euros més que el 2023.
Impacte del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI)
Addicionalment a aquestes quotes, a partir de l’1 de gener del proper any 2026, es produirà un increment en la sobrecotització del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI). Aquest mecanisme està dissenyat per enfortir el Fons de Reserva de les pensions. En concret, la cotització del MEI s’establirà en el 0,9% el proper any 2026, la qual cosa suposa un augment respecte al 0,8% aplicat durant aquest 2025, afectant tant autònoms com assalariats, independentment de l’import del seu salari.